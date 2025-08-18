El gigante de la minería mundial, Glencore, informó una inversión minera por 13.300 millones de dólares para las provincias de San Juan y Catamarca, cuyo desarrollo de la fase 1 está previsto en una década.

La firma anunció haber "solicitado la adhesión al RIGI de sus proyectos El Pachón y Agua Rica, de los cuales es propietario en un 100 por ciento, con una inversión de capital prevista de 4.000 millones de dólares para el desarrollo de Agua Rica y 9.500millones de dólares para El Pachón en su fase 1, durante la próxima década".

Los proyectos podrían generar en conjunto más de 10.000 empleos directos en la etapa de construcción y más de 2.500 puestos de trabajo directos en la fase operativa.

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala ubicado en la provincia de San Juan; y Agua Rica es un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno que se encuentra en la provincia de Catamarca.



