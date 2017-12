La ventas navideñas en el sector minorista subieron 0,8 por ciento interanual, informó ayer la CAME. “Fue una Navidad poco habitual para el comercio porque las compras comenzaron mucho más tarde que otras veces: lo que finalmente terminó definiendo la tendencia positiva fueron las ventas a última hora del sábado y media tarde del domingo”, describió la entidad. El ticket promedio fue de 660 pesos, un 24,5 por ciento por encima del valor del año pasado, lo que implica una estabilidad en términos reales. En tanto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que las ventas navideñas de esos productos se incrementaron un 4,8 por ciento en relación a 2016, impulsadas por los descuentos. En el consumo masivo, las ventas anuales se encaminan a cerrar en terreno negativo frente al 2016, cuando se produjo una fuerte caída en relación a 2015.

“A pesar de que se preveían mejores resultados, la fecha no fue mala, en especial por el consumo de los trabajadores que ya cobraron su aguinaldo. Hubo mucha competencia de las grandes cadenas con precios imbatibles para los negocios más chicos. Lo mismo sucedió con los miles de vendedores ilegales instalados en ‘saladitas’ que acapararon buena parte del mercado y los manteros, que coparon veredas en el barrio de Liniers y regresaron a la Avenida Avellaneda, en Flores, para aprovechar la Navidad. En algunas ciudades fronterizas a Paraguay, Chile y Bolivia, los controles más estrictos sobre lo que ingresaba de esos países, en especial, electrodomésticos, ayudó a mejorar la actividad”, describió la CAME.

Para los comerciantes, las ventas navideñas son un momento clave en el año, determinantes en un período de sequía de consumo como es el actual. El desempeño de las ventas en las fiestas fue aceptable aunque no logró dar vuelta el resultado negativo del año. El índice de ventas minoristas de la CAME marca una baja acumulada a septiembre del 2,3 por ciento. En supermercados, autoservicios y mayoristas, la consultora especializada Scentia, que dirige Osvaldo del Río, calcula una caída en once meses del 3,4 por ciento frente al mismo período del año pasado. Según el Indec, las ventas en supermercados en el período enero-octubre subieron un 20,5 por ciento, por debajo del 22,9 por ciento de inflación para el período. En los shoppings, las ventas avanzaron 15,5 por ciento, siete puntos menos que la evolución de los precios.

“Los comercios continuaron con sus políticas de descuentos, activando promociones por redes sociales, dando facilidades de crédito. Y si bien eso ayudó a mejorar el consumo, los resultados de ventas siguen siendo muy dispares. En algunas zonas se va observando un repunte más fuerte de la mano del financiamiento, del incremento suave del salario real y las mejores expectativas”, describió la CAME.

La disparidad que menciona el informe se refleja en el desempeño según los sectores. El de mejores ventas navideñas fue electrodomésticos y artículos electrónicos, con un avance del 4,2 por ciento, seguido por bazar y regalos y alimentos y bebidas. En el otro extremo, las ventas de calzado bajaron 3,5 por ciento; librerías, un 3 por ciento; artículos deportivos y de recreación, un 2,6 por ciento; marroquinería, un 2,3 por ciento.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) emitió ayer su propio informe sobre las ventas navideñas. La entidad verificó un aumento en las ventas del 4,8 por ciento interanual. “Se registró mucha venta con tarjeta por los descuentos de los bancos que rondaron el 35 a 40 por ciento y ofertas de hasta el 50 por ciento, y también se hizo sentir el efecto aguinaldo antes de la Navidad”, destacó su titular, Matías Furio.

Por otro lado, el informe sectorial se enfoca sobre el problema de las importaciones. Las compras externas de juguetes en el período enero-noviembre registraron un incremento interanual del 30 por ciento en kilogramos. Del total de las importaciones, el 90 por ciento son originarias de China. “Más de 170 nuevas firmas comenzaron a importar en 2017 respecto del total de importadores en el 2016, lo que representa más del 35 por ciento de nuevos jugadores que se incorporaron al mercado”, advirtieron los jugueteros.