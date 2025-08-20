La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este miércoles 20 de agosto de 2025 los pagos correspondientes a diversas prestaciones sociales, de acuerdo al calendario oficial. Las fechas varían según la finalización del número de DNI. Los pagos a jubilados y demás prestaciones vienen con aumento.

El calendario de pagos de ANSES de hoy

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran los titulares con DNI terminados en 8.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Cobran los beneficiarios con DNI terminados en 7.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Cobran los beneficiarios con DNI terminados en 6.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Cobran los beneficiarios con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

Cobran los beneficiarios de la primera quincena con todas las terminaciones de DNI.

Para consultar la fecha y lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.