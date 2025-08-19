La Selección Argentina perdió de manera abultada ante Brasil en su debut en la Copa Latina, un cuadrangular amistoso disputado en Panamá que sirve como último tramo de la preparación del equipo para la AmeriCup que se estará desarrollando en Nicaragua desde el viernes 22 de agosto.

Fue 89 a 65 para los brasileños este lunes por la noche en un duelo correspondiente a la segunda fecha del certamen, pero que ofició de debut para ambos dado que la primera jornada tuvo que suspenderse por inconvenientes en la cancha "mojada" del Arena Roberto Durán, donde no se pudo contrarrestar la tremenda humedad que azota al país centroamericano.

Finalmente, los partidos tuvieron que mudarse de escenario y fue en el COS Sports Plaza que la Selección padeció el estilo de un rival más físico, cosa que se fue repitiendo durante toda la preparación (este fue el séptimo amistoso del equipo de Pablo Prigioni), pero se mantuvo a tiro al menos hasta el final del tercer cuarto, cuando caía por 10 puntos (52-62). En el último parcial, fue todo de Brasil.

El goleador del equipo fue Alex Negrete con una planilla un tanto curiosa de 21 puntos (8/10 en dobles, 0/2 en triples y 5/7 en libres), pero sin rebotes ni asistencias ni robos ni tapones. Lo secundó Gonzalo Corbalán, con 11 puntos, 4 rebotes y una asistencia según reportó el sitio especializado BásquetPlus.

La Argentina tuvo muy mala puntería durante toda la noche y cerró el encuentro con una marca de 4 triples convertidos en 22 intentos (18% de efectividad). Uno de los que más sufrió la jornada fue el base Pepe Vildoza, que terminó con 5 puntos, 3 asistencias y 0/6 en triples.

El equipo de Prigioni cerrará su preparación este martes cuando enfrente, desde las 23:30, a Panamá. Vale recordar que la Selección viene de realizar una gira por España (triunfos ante Portugal, Sudán del Sur, Angola en dos ocasiones y derrota con Costa de Marfil) e Italia (caída ante los locales). Tras el encuentro, el entrenador deberá cortar dos nombres del plantel para cerrar en 12 la nómina de los que jugarán la AmeriCup.

En el certamen continental, comparte el Grupo C con Nicaragua (jugarán el viernes 22), República Dominicana (domingo 24) y Colombia (lunes 25). Los dos mejores de cada grupo avanzan a cuartos de final junto a dos de los mejores terceros. Las otras zonas tienen a Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas (A) y Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico (B).