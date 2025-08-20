Uno de los clásicos de Martin Scorsese, Después de hora, cuenta la historia de un solitario programador de una compañía informática que, al finalizar su jornada laboral, vive extrañas circunstancias que le llevan a uno de los peores barrios de Nueva York. Allí vivirá una interminable y alocada noche (A las 20.30, en CineClú, con reserva anticipada al +5493415669752)
