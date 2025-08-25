Página/12 accedió a la declaración completa de Ariel Fernando García. El dueño de los laboratorios Ramallo y HLB Pharm --de los que salió el fentanilo contaminado-- afirmó ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta que sus hermanos --Diego y Damián García, también detenidos-- son inocentes, al igual que los trabajadores de los laboratorios y que la causa es producto de una operación de su exsocio, Andrés Quinteros, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). “Este pibe --por Quinteros-- estaba relacionado con los servicios (de inteligencia). Las cosas de Anmat los últimos seis años las manejó él, salvo lo de las transferencias, lo manejó él. HLB lo manejaba él. Yo presenté notas para desarmarlo y pasarlo a Ramallo. Las destrucciones con la empresa MD durante seis o siete años las manejó él. Se fue él y me vino medio ambiente, PDS, Municipalidad, AFIP”, dijo García, que sigue detenido, a la espera de que el juzgado defina su procesamiento.

“El Anmat nos quería cerrar”. García repitió esta frase durante las más de cuatro horas que duró su declaración. Otra constante fue la defensa a los trabajadores del laboratorio Ramallo imputados: “los empleados de Ramallo son todos profesionales. Los diarios dicen mentiras, todas barbaridades contadas por un tipo que estuvo adentro y tiene malas intenciones”, agregó en referencia a su exsocio, a quien postuló como el culpable de la contaminación en los lotes de fentanilo.

La principal hipótesis de la fiscalía es que las adulteraciones de la droga fueron producto de múltiples falencias en el proceso de fabricación y en las condiciones de laboratorios, evidencias que surgieron de una serie de informes de la Anmat y del instituto Malbrán. Entre las bacterias contaminantes, se mencionó la klebsiella. Para García, es imposible que esa bacteria estuviera dentro del laboratorio. “Alguien la puso. Averigüé, si alguien estornuda te puede contaminar diez ampollas o 20. Esta klebsiella es la multirresistente, no la común. No tengo dudas que está Quinteros atrás”, sostuvo. En otro momento afirmó que Víctor Boccaccio --director técnico del laboratorio Ramallo que también está imputado-- le había dicho que “es imposible que una klebsiella esté ahí, se hubieran enfermado los empleados”.

“Creo que alguien sabe de lo que pasó acá y es esta persona y por eso quiero que se sepa”, dijo más adelante, y enfatizó que los dos directores técnicos del imputados --Carolina Ansaldi y Boccaccio-- son “gente extraordinaria”. “Estoy para poner la cara por toda la gente de Ramallo porque sé que son extraordinarios”, repitió. En relación a sus hermanos, dijo que “son pibes laburantes" y "están presos por ser mis hermanos”.

García contó que llamó a las víctimas del fentanilo contaminado e intentó contactarse con la abogada querellante: “me dijeron que vive en el mismo edificio que Quinteros. Son muchas cosas que si ustedes investigan va a haber algo grande”. También fue reiterativo respecto a su voluntad de que avance la causa. “Quiero que investiguen, que esto se sepa. En esta causa va a disparar algo muy grande. A Quinteros lo conocí cuando estuvo en el Ministerio de Justicia. Él me instaló el doble apellido porque así hablan de los presos”.