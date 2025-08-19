Los trabajadores de la empresa Forestadora Tapebicuá, una de las principales madereras del litoral, rechazaron por "insultante" la propuesta de cobrar el 30 por ciento del salario y ratificaron la permanencia del acampe en la puerta de la firma ubicada en Gobernador Virasoro, Corrientes. Hace una semana, Tapebicuá anunció el cese de tareas por 30 días y la suspensión de 520 operarios por "problemas de liquidez".

"El acampe se llevará a cabo por tiempo indeterminado. Es el último recurso que nos queda para defender nuestros puestos de trabajo, el pan de nuestras familias y nuestra dignidad", sostuvieron los trabajadores en un comunicado difundido en redes sociales. Y describieron su parecer sobre la propuesta de la empresa: "Pretenden que les regalemos el 70 por ciento de nuestro trabajo".

Los trabajadores de la empresa forestal contrapusieron que el pedido a la empresa es que "abran las cuentas" para poder dialogar sobre "la supuesta crisis que argumentan", pero la respuesta desde Tapebicuá fue "un 'no' rotundo".

La suspensión de actividades abarca a todas las líneas de aserrado y procesamiento de madera y afecta también a proveedores, contratistas y transportistas de la firma. De esta manera, además de los 520 operarios suspendidos, también están afectados los empleos de las empresas proveedoras.

La provincia, gobernada por el radical Gustavo Valdés, les ofreció a los trabajadores un subsidio de 250 mil pesos por dos meses y una prórroga de vencimientos con deuda que pudieran tener con el Banco de Corrientes, algo que rechazaron.

"El Mi­nisterio de Industria, Tra­bajo y Comercio de Co­rrientes hasta la fecha no ha convocado a una au­diencia de conciliación de carácter urgente, un paso fundamental para mediar en este conflicto y encon­trar una salida", denunciaron.

Seguir leyendo: