El secretario de Trabajo provincial Julio Genesini confirmó ayer una suspensión previa a la caída fatal del montacargas que provocó la muerte de cinco operarios en San Lorenzo. El funcionario precisó que el proyecto de Constructora X3 SA estuvo frenado durante 40 días por "diversas situaciones que hacían a la seguridad de los trabajadores".

El siniestro laboral del domingo costó la vida de inmediato a Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia; Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años y provenientes de Comuna de Hardy. En tanto, luego de ser internado, ayer se conoció la muerte de Fernando Guerra, de 27 años y oriundo de El Rabón. Todos fallecieron por la caída de un montacargas desde 9 pisos de altura.

La firma fue rehabilitada hace tres meses y medio para continuar con el desarrollo en la calle San Carlos 1070, en el centro de la principal ciudad del cordón industrial del norte del Gran Rosario.

"Ayer ( por el lunes) fueron los inspectores para constatar las cuestiones materiales del accidente. Fueron atendidos por un empleado, no había nadie responsable de la empresa", comentó el funcionario a través de LT8.

Así advirtió que aún falta información para esclarecer el episodio e hizo hincapié en la importancia de la evidencia producida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El exministro provincial detalló que la obra fue suspendida tras una revisión realizada el 21 de marzo. Entonces comenzó un proceso de control de distintas exigencias para permitir que la construcción siguiera adelante.

Según explicó Genesini, la constructora fue cumpliendo con lo requerido y el 30 de abril tuvo luz verde para retomar la labor a pocas cuadras de la avenida San Martín. A partir del incidente del último domingo, el personal de la cartera laboral volvió al lugar para revisar el proyecto frente a un hecho irreparable. "Estamos todos consternados por este accidente", manifestó el secretario de Trabajo santafesino.

El día después de la tragedia, el gobierno provincial dictó una nueva suspensión en el inmueble de San Carlos 1070. Mientras tanto, las autoridades esperan el resultado del peritaje mecánico para determinar cómo y por qué se desplomó el montacargas en el edificio de nueve pisos.