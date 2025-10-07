La balanza comercial con Brasil volvió a registrar un déficit significativo en septiembre, impulsado principalmente por la caída del sector automotor. Según datos del Ministerio de Economía brasileño, el déficit bilateral para Argentina alcanzó los 578 millones de dólares en septiembre, frente a los apenas 7 millones del mismo mes de 2024. Por el lado de las exportaciones, se observó una caída interanual del 2,8 por ciento, hasta 1236 millones, con una merma del 45 por ciento en las ventas de vehículos de pasajeros. Los envíos de trigo crecieron 51,7 por ciento, mientras que los productos lácteos también mostraron mejoras, amortiguando parcialmente el impacto negativo.

En contraste, las importaciones desde Brasil alcanzaron un récord desde 2010, totalizando 1814 millones de dólares, un aumento del 24,7 por ciento respecto de septiembre del año pasado. Los vehículos para pasajeros crecieron 43,5 por ciento y los de transporte de mercancías 48,7 por ciento. El salto más relevante se verificó en vehículos de carretera, con un alza del 131,9 por ciento. También se destacaron los aumentos en autopartes y energía eléctrica.

Con estos resultados, el déficit bilateral acumulado en los nueve primeros meses de 2025 asciende a 4696 millones de dólares. Mientras las exportaciones cayeron 1,7 por ciento en el período, las importaciones subieron 45,8 por ciento, marcando el mayor crecimiento importador en 15 años, según la consultora Abeceb.

De cara a lo que resta del año, Abeceb proyecta que, “con exportaciones planchadas, no se espera que se revierta la dinámica deficitaria, al menos de forma sustancial”, estimando un déficit anual cercano a los 6000 millones de dólares. Factores como la mejora del tipo de cambio real bilateral o el estancamiento de la actividad doméstica podrían moderar la pérdida, mientras que una desaceleración en Brasil la agravaría.