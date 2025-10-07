El dólar mayorista operó este martes a 1430 pesos para la venta, con fuerte intervención del Tesoro. Según fuentes del mercado, la autoridad vendió cerca de 250 millones de dólares. Con este ritmo, podrían agotarse antes de fin de semana los dólares obtenidos bajo el esquema de retenciones cero, que sumaban 2228 millones. Se desplomaron acciones y bonos, mientras el mercado tiene cada vez más duda