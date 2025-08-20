La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el trámite en régimen de urgencia de un proyecto que busca combatir la “adultización” de niños y adolescentes en redes sociales.

La propuesta, conocida como ECA Digital, en alusión al Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), obliga a las plataformas digitales a tomar medidas “razonables” para prevenir el acceso de menores a contenidos ilegales o inapropiados para su edad.

La discusión ganó impulso después de las denuncias realizadas por el “influencer” Felipe Bressanim Pereira, conocido como Felca, quien acusó al también “influencer” Hytalo Santos de explotación de menores y alertó sobre los riesgos de la exposición infantil en internet.

Tras esto, Santos fue detenido y se encuentra preso desde la semana pasada. La urgencia en el tratamiento del proyecto se tomó de forma simbólica, al inicio de la sesión de la Cámara, sin registro nominal de votos, lo que motivó protestas de la oposición, que sostiene que la medida podría abrir espacio para la censura y restringir la libertad de expresión.

El proyecto de ley establece reglas para la supervisión de los padres y tutores y exige mecanismos más confiables para la verificación de la edad de los usuarios de redes sociales, lo que actualmente se hace básicamente por autodeclaración.

Cientos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área firmaron un manifiesto en defensa de la propuesta, y destacaron que “las familias y el Estado necesitan el compromiso inequívoco del sector empresarial con el Estatuto del Niño y del Adolescente”.