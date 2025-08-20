Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que el descuento vigente para personas que carguen nafta durante la madrugada en estaciones de la petrolera estatal se duplicará, por lo que pasará del 3% al 6%. En las estaciones con autodespacho la rebaja será del 9%.

"En lo que respecta a la carga nocturna, tomamos la decisión de bajar un 3% en todas las estaciones del país. Ese 3% se aplicó porque de noche perdemos plata. Entonces planteamos: vos me ayudás y yo te ayudo. Con esa baja del 3%, en menos de un mes, logramos reducir las pérdidas en un 40%", aseguró Marín.

"A partir de ahora con la aplicación la rebaja va a ser del 6% en todo el país". Es importante destacar que el benificio rige únicamente para la carga que realizan los clientes particulares (no las empresas) entre las 00:00 y las 06:00. El límite máximo permitido es de 150 litros por mes (aproximadamente tres tanques por mes).

El beneficio se aplica a todos los combustibles (Infinia Nafta, Infinia Diesel, Nafta Super y Diesel D500) y se puede combinar con otras promociones bancarias, pero se aplica únicamente para los pagos que se realizan con la aplicación de YPF.

Además, en el caso de que la estación cuente con autodespacho, el descuento será del 9%. Hasta el momento existen 7 estaciones de servicio con autodespacho y una octava que se está adaptando.

YPF Figueroa Alcorta y Echeverría, Ciudad de Buenos Aires.

YPF 27 de Febrero y Ovidio Lagos, Rosario (Santa Fe).

YPF en Pringles, Ciudad de Buenos Aires.

YPF en Av. Dorrego, Ciudad de Buenos Aires.

YPF en Av. Alcorta, Ciudad de Buenos Aires.

YPF en Mariano Boedo, Chacras de Coria (Mendoza).

ACA San Juan YPF

YPF Avenida Constituyentes, Ciudad de Buenos Aires (próximamente).

