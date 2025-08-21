Colectivos sociales, culturales y políticos están fundando en todo el país los "Círculos de la Resistencia", un movimiento para enfrentar al proyecto "destructor y neocolonial de los grupos económicos concentrados y de las fuerzas ultraimperialistas de EE. UU., que sostienen como marioneta al presidente Javier Milei como a sus cómplices". Además, el nuevo espacio toma postura sobre la proscripción y detención de Cristina Fernández de Kirchner y sostiene que "forma parte de un plan sistemático para socavar y destruir la soberanía popular, e instaurar como regla la persecución o la negación de toda oposición real. La presentación de los Círculos será mañana a las 18 horas, en el Centro Cultural Abra, en Hipólito Yrigoyen 840, Ciudad de Buenos Aires y estarán algunos de los referentes del espacio como el padre Eduardo de la Serna, Pedro Peretti, Natalia Salvo y Gustavo Campana.

"Denunciamos la instauración del Partido Único del Ajuste, la represión y del FMI como una nueva forma de golpe de Estado del siglo XXI. Son los garantes internos del neocolonialismo, de la sumisión a las políticas agresivas de EEUU, al gobierno del genocida Benjamín Netanyahu", indicaron en un comunicado.