La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió este jueves al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien viajó a nuestro país especialmente debido a los graves hechos que se produjeron en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, para llevar adelante una reunión tras la cual la funcionaria argentina calificó lo sucedido como "un espectáculo de violencia que duró más de tres horas", aseguró que las fuerzas de seguridad debieron "actuar antes, cuando se tiró la primera piedra", y expresó que el Estado nacional será parte de la causa penal en relación con lo ocurrido en el marco del encuentro futbolístico. Elizalde, en tanto, destacó que el encuentro fue "muy bueno" y agradeció que su par lo hubiera recibido en el contexto de "un viaje intempestivo, que se decidió en virtud de la barbarie de la que todos fuimos testigos anoche (por el miércoles), independientemente de cual sea el club al cual adhieran quienes fueron víctimas de la violencia".

"Nosotros, como Estado nacional, hemos decidido participar de la causa penal porque la Argentina no puede estar dando la vuelta al mundo con la imagen del destrozo que tuvo un partido de la Copa Sudamericana con un equipo chileno y otro argentino. Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, chilenos o de la nacionalidad que sean", señaló Bullrich luego del encuentro realizado pasadas las 16 en la sede de su cartera, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.



Elizalde, quien más temprano se había reunido con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicó que las razones de su viaje a Buenos Aires eran "acompañar a los compatriotas chilenos que resultaron agredidos y conocer en detalle la situación de los detenidos". A su vez, también condenó lo ocurrido: "Da lo mismo la nacionalidad o el club, la violencia es inaceptable en cualquier circunstancia. Esta reunión nos va a permitir un trabajo conjunto entre el Gobierno de Chile y el de Argentina para la erradicación definitiva de la violencia en todos los eventos deportivos y en el fútbol".

"Creemos que las fuerzas de seguridad, el número de 800 miembros, debían actuar antes, cuando se tiró la primera piedra, para evitar lo que sucedió después", agregó Bullrich durante la conferencia de prensa conjunta, durante la cual describió el episodio de Avellaneda como "una de las tragedias más importantes que ha tenido la Argentina en la historia del fútbol". Además, aseguró: "Lamentamos mucho lo que sucedió y también nos sorprende, y lo hemos comentado en la reunión, que solamente haya detenidos del lado chileno". En ese sentido, expresó que se está trabajando "en la tarea de la identificación de los barrabravas de Independiente que fueron parte del evento violento y deplorable que se realizó al final de la jornada".

La titular del Ministerio de Seguridad, que antes de la reunión había lanzado un comunicado responsabilizando a la provincia de Buenos Aires por lo ocurrido, explicitó sus críticas: "Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas: no se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones. El árbitro, que es la Conmebol, a la vez es parte de un problema que debieron haber resuelto con rapidez, eficiencia y prontitud. Lamentablemente no se hizo y esto no puede volver a suceder. Tampoco puede volver a suceder que haya inacción policial. Eso es algo que nosotros, como Estado nacional, le reclamamos a los estados provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública concreta en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Bullrich cerró su intervención en la rueda de prensa interpelando directamente al ministro chileno sentado a su lado. "Tenga la seguridad de que el Estado nacional va a trabajar con toda prontitud y responsabilidad para que haya un debido proceso y para que haya justicia –le dijo–. Como nosotros siempre decimos: el que las hace, las paga, sea del club y la nacionalidad que sea. Váyase tranquilo y dígaselo a su presidente de parte de nuestro presidente, que así será".