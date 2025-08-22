Arranca un fin de semana cargado de deportes. El Torneo Clausura será el gran atractivo en el fútbol argentino: Barracas y River se afirman en la cima de sus zonas, mientras que Rosario se prepara para el clásico Central - Newell’s. En la Primera Nacional se disputan puntos claves rumbo al Reducido, con Deportivo Madryn y Gimnasia (M) como líderes.
A nivel internacional, Los Pumas reciben nuevamente a los All Blacks en Vélez y la Selección de básquet comienza la Americup en Nicaragua.
Además, las Panteras continúan su camino en el Mundial femenino de vóley, la Liga Femenina transita la tercera fecha del Clausura, y en Europa se juegan partidos de Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.
Torneo Clausura
Barracas, lider de la Zona A, abre la sexta fecha del torneo. River es el unico puntero en el grupo B y se juega el clásico rosarino.
Viernes
15.30: Barracas vs Defensa y Justicia
20.00: Tigre vs Independiente Rivadavia
Sábado
14.30: San Lorenzo vs Instituto
17.30: Rosario Central vs Newell's
20.00: Atlético Tucumán vs Talleres
20.00: San Martin de San Juan vs Instituto
Domingo
14.00: Unión vs Huracán
16.15: Argentinos vs Racing
18.15: Boca vs Banfield
20.30: Independiente vs Platense
Primera Nacional
Quedan siete fechas para definir el Reducido. Deportivo Madryn y Gimnasia (M) lideran cada grupo.
Viernes
18.00: Quilmes vs San Miguel
Sábado
13.00: Arsenal vs Güemes
15.00: Atlanta vs Ferro
15.00: Alvarado vs Tristan Suarez
17.05: Colón vs Chacarita
19.10: Estudiantes vs Talleres RE
21.15: Morón vs Nueva Chicago
22.00: Central Norte vs Gimnasia (M)
Domingo
13.00: Colegiales vs Patronato
14.00: Almirante Brown vs Gimnasia (J)
15.30: Deportivo Madryn vs Gimnasia y Tiro
15.30: Maipu vs Los Andes
15.30: Mitre SdE vs San Telmo
15.30: Temperley vs Defensores de Belgrano
15.30: CADU vs Estudiantes (RC)
16.30: Racing (Cba) vs Almagro
16.30: Chaco For Ever vs Agropecuario
Americup
La Selección masculina de Basquet busca defender el título en el torneo que se disputa en Nicaragua
Viernes
21.40: Argentina vs Nicaragua
Rugby Championship
Los Pumas juegan por la segunda semana del campeonato y vuelven a recibir a los All Blacks, luego de la derrota en Córdoba. Esta vez el cruce será en el Amalfitani.
Sábado
18.10: Argentina vs Nueva Zelanda
Mundial femenino de voley
La Copa se disputa en Tailandia y Argentina forma parte del Grupo D, con Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. Ya venció a las checas en el debut.
Domingo
9.30: Argentina vs Estados Unidos
Liga Femenina
Comienza la 3era fecha del Clausura:
Sábado
11.00: Banfield vs Racing
17.00: Vélez vs River
Domingo
11.00: Independiente vs Huracán
12.15: Platense vs Boca
16.00: Talleres vs Gimnasia
Premier League
La 2da fecha en Inglaterra comienza con un clásico londinense:
Viernes
16.00: West Ham vs Chelsea
Sábado
8.30: Manchester City vs Tottenham
11.00: Brentford vs Aston Villa
11.00: Bournemouth vs Wolves
11.00: Burnley vs Sunderland
13.30: Arsenal vs Leeds
Domingo
10.00: Everton vs Brighton
10.00: Crystal Palace vs Nottingham Forest
12.30: Fulham vs Manchester United
La Liga
En España hoy comienza la fecha 2:
Viernes
16.30: Betis vs Alavés
Sábado
12.00: Mallorca vs Celta
14.30: Atlético Madrid vs Elche
16.30: Levante vs Barcelona
Domingo
12.00: Osasuna vs Valencia
14.30: Real Sociedad vs Espanyol
14.30: Villarreal vs Girona
16.30: Real Oviedo vs Real Madrid
Seria A
En Italia empieza una nueva temporada luego del título que ganó Napoli:
Sábado
13.30: Genoa vs Lecce
13.30: Sassuolo vs Napoli
15.45: Milan vs Cremonese
15.45: Roma vs Bologna
Domingo
13.30: Cagliari vs Fiorentina
13.30: Como vs Lazio
15.45: Atalanta vs Pisa
15.45: Juventus vs Parma
Bundesliga
En Alemania también comienza la temporada y Bayern Munich intentará defender el título:
Viernes
15.30: Bayern Munich vs Leipzig
Sábado
10.30: Heidenheim vs Wolfsburg
10.30: Union Berlin vs Stuttgart
10.30: Friburgo vs Augsburg
10.30: Eintracht vs Werder Bremen
10.30: Leverkusen vs Hoffenheim
13.30: St Pauli vs Dortmund
Domingo
10.30: Mainz vs Koln
13.30: Borussia Monchengladbach vs Hamburgo
MLS
Luego del triunfo en la Leagues Cup, el Inter juega una nueva semana en la Liga:
Sábado
20.30: DC United vs Inter Miami
Ligue 1
En Francia se disputará la jornada número 2:
Viernes
15.45: PSG vs Angers
Sábado
12.00: Marsella vs Paris FC
14.00: Niza vs Auxerre
16.05: Lyon vs Metz
Domingo
10.00: Lorient vs Rennes
12.15: Estrasburgo vs Nantes
12.15: Toulouse vs Brest
12.15: Le Havre vs Lens
15.45: Lille vs Monaco