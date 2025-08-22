Arranca un fin de semana cargado de deportes. El Torneo Clausura será el gran atractivo en el fútbol argentino: Barracas y River se afirman en la cima de sus zonas, mientras que Rosario se prepara para el clásico Central - Newell’s. En la Primera Nacional se disputan puntos claves rumbo al Reducido, con Deportivo Madryn y Gimnasia (M) como líderes.

A nivel internacional, Los Pumas reciben nuevamente a los All Blacks en Vélez y la Selección de básquet comienza la Americup en Nicaragua.

Además, las Panteras continúan su camino en el Mundial femenino de vóley, la Liga Femenina transita la tercera fecha del Clausura, y en Europa se juegan partidos de Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.



Torneo Clausura

Barracas, lider de la Zona A, abre la sexta fecha del torneo. River es el unico puntero en el grupo B y se juega el clásico rosarino.

Viernes

15.30: Barracas vs Defensa y Justicia

20.00: Tigre vs Independiente Rivadavia

Sábado

14.30: San Lorenzo vs Instituto

17.30: Rosario Central vs Newell's

20.00: Atlético Tucumán vs Talleres

20.00: San Martin de San Juan vs Instituto

Domingo

14.00: Unión vs Huracán

16.15: Argentinos vs Racing

18.15: Boca vs Banfield

20.30: Independiente vs Platense

Primera Nacional

Quedan siete fechas para definir el Reducido. Deportivo Madryn y Gimnasia (M) lideran cada grupo.

Viernes

18.00: Quilmes vs San Miguel

Sábado

13.00: Arsenal vs Güemes

15.00: Atlanta vs Ferro

15.00: Alvarado vs Tristan Suarez

17.05: Colón vs Chacarita

19.10: Estudiantes vs Talleres RE

21.15: Morón vs Nueva Chicago

22.00: Central Norte vs Gimnasia (M)

Domingo

13.00: Colegiales vs Patronato

14.00: Almirante Brown vs Gimnasia (J)

15.30: Deportivo Madryn vs Gimnasia y Tiro

15.30: Maipu vs Los Andes

15.30: Mitre SdE vs San Telmo

15.30: Temperley vs Defensores de Belgrano

15.30: CADU vs Estudiantes (RC)

16.30: Racing (Cba) vs Almagro

16.30: Chaco For Ever vs Agropecuario

Americup

La Selección masculina de Basquet busca defender el título en el torneo que se disputa en Nicaragua

Viernes

21.40: Argentina vs Nicaragua

Rugby Championship

Los Pumas juegan por la segunda semana del campeonato y vuelven a recibir a los All Blacks, luego de la derrota en Córdoba. Esta vez el cruce será en el Amalfitani.

Sábado

18.10: Argentina vs Nueva Zelanda

Mundial femenino de voley

La Copa se disputa en Tailandia y Argentina forma parte del Grupo D, con Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. Ya venció a las checas en el debut.

Domingo

9.30: Argentina vs Estados Unidos

Liga Femenina

Comienza la 3era fecha del Clausura:

Sábado

11.00: Banfield vs Racing

17.00: Vélez vs River

Domingo

11.00: Independiente vs Huracán

12.15: Platense vs Boca

16.00: Talleres vs Gimnasia

Premier League

La 2da fecha en Inglaterra comienza con un clásico londinense:

Viernes

16.00: West Ham vs Chelsea

Sábado

8.30: Manchester City vs Tottenham

11.00: Brentford vs Aston Villa

11.00: Bournemouth vs Wolves

11.00: Burnley vs Sunderland

13.30: Arsenal vs Leeds

Domingo

10.00: Everton vs Brighton

10.00: Crystal Palace vs Nottingham Forest

12.30: Fulham vs Manchester United

La Liga

En España hoy comienza la fecha 2:

Viernes

16.30: Betis vs Alavés

Sábado

12.00: Mallorca vs Celta

14.30: Atlético Madrid vs Elche

16.30: Levante vs Barcelona

Domingo

12.00: Osasuna vs Valencia

14.30: Real Sociedad vs Espanyol

14.30: Villarreal vs Girona

16.30: Real Oviedo vs Real Madrid

Seria A

En Italia empieza una nueva temporada luego del título que ganó Napoli:

Sábado

13.30: Genoa vs Lecce

13.30: Sassuolo vs Napoli

15.45: Milan vs Cremonese

15.45: Roma vs Bologna

Domingo

13.30: Cagliari vs Fiorentina

13.30: Como vs Lazio

15.45: Atalanta vs Pisa

15.45: Juventus vs Parma

Bundesliga

En Alemania también comienza la temporada y Bayern Munich intentará defender el título:

Viernes

15.30: Bayern Munich vs Leipzig

Sábado

10.30: Heidenheim vs Wolfsburg

10.30: Union Berlin vs Stuttgart

10.30: Friburgo vs Augsburg

10.30: Eintracht vs Werder Bremen

10.30: Leverkusen vs Hoffenheim

13.30: St Pauli vs Dortmund

Domingo

10.30: Mainz vs Koln

13.30: Borussia Monchengladbach vs Hamburgo

MLS

Luego del triunfo en la Leagues Cup, el Inter juega una nueva semana en la Liga:

Sábado

20.30: DC United vs Inter Miami

Ligue 1

En Francia se disputará la jornada número 2:

Viernes

15.45: PSG vs Angers

Sábado

12.00: Marsella vs Paris FC

14.00: Niza vs Auxerre

16.05: Lyon vs Metz

Domingo

10.00: Lorient vs Rennes

12.15: Estrasburgo vs Nantes

12.15: Toulouse vs Brest

12.15: Le Havre vs Lens

15.45: Lille vs Monaco