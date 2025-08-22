Tres de los cinco integrantes de la junta del Instituto Ludwig von Mises de Alemania renunciaron por la decisión de la entidad de darle un premio a Javier Milei. Los renunciantes dieron sus motivos en una publicación reproducida en la web del Instituto.



Se trata de Rolf Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe, que dimitieron del Consejo Asesor Científico de la filial alemana el pasado 13 de julio. Solamente dos de los cinco miembros originales permanecen en dicho Consejo.

El instituto reconoce en su nombre a Ludwig van Mises (1881-1973), uno de los nombres fundacionales de la ultraortodoxa y marginal Escuela Austríaca de Economía. Mises visitó la Argentina en 1959 y dio conferencias en la Universidad de Buenos Aires. Lo trajo Alberto Benegas Lynch, padre del "prócer" celebrado por Milei y abuelo del diputado, ambos del mismo nombre.

A comienzos de ese mes, la junta directiva anunció en su sitio web la creación de un «Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises» en octubre de este año, que se otorgaría al presidente argentino Javier Milei. Según los renunciantes, ni la creación del premio (que, por cierto, es el único premio otorgado por el Instituto) ni la selección del galardonado se discutieron previamente con el Consejo Asesor Científico del Instituto. "Esto no solo es de mal gusto, sino que da al público la impresión de que estas decisiones cuentan con el respaldo de la Junta. Esto no es así".



Los argumentos

Los tres sostienen que Milei "ha demostrado que es posible obtener mayorías electorales para políticas libertarias radicales en países económicamente avanzados" y que "sin duda, se trata de un logro significativo. Tras su elección, se dedicó de inmediato a desmantelar el Estado y, en muchos aspectos, ha aplicado esta política con mayor determinación, amplitud y éxito que cualquiera de sus predecesores argentinos".

No obstante, no están de acuerdo con el premio, que consideran que "podría otorgarse a científicos o políticos que hayan prestado servicios destacados al desarrollo, la difusión o la aplicación de las ideas de Mises" y que "es evidente que Javier Milei no es un científico, sino un político", y que aunque difundió a la Escuela Austríaca, "su conocimiento de sus ideas y teorías es superficial y deficiente, por lo que su elogio es una doble cara. En cualquier caso, solo podemos aconsejar al público que no considere las declaraciones de Milei sobre filosofía económica como fidedignas".

También apuntaron que el mandatario "se encuentra al inicio de su carrera política" y que "el éxito futuro de sus políticas hasta la fecha es muy cuestionable, y aún podría tomar muchos desvíos durante su mandato". Añaden que "nadie sabe hasta qué punto serán estas políticas las que finalmente promuevan la libertad. La evaluación de sus acciones debe ser diferenciada y abierta" y que "esto simplemente no es posible después de veinte meses en el cargo".

Por otra parte, subrayan que sus éxitos son "mediante los métodos habituales de financiación inflacionaria del gobierno, es decir, inflando la oferta monetaria y la deuda pública. Queda por ver si esta estrategia tendrá éxito con Milei, dado que ha fracasado repetidamente y con justa razón en la Argentina y otros países en el pasado".

A lo que se suma que hay "importantes pasivos", tales como "la centralización política del país, la expansión del Estado policial, el fracaso en la implementación de la anunciada abolición del banco central (uno de los puntos más populares de su programa electoral), el regateo con las élites políticas tradicionales del país, que también dominan su gabinete, y una política exterior que no está orientada a la paz internacional y, por tanto, no es una política libertaria".

Los renunciantes consideran que "no sólo defiende políticas económicas radicales, financiadas por la inflación y con resultados inciertos", sino que "también defiende una solidaridad acrítica y abiertamente entusiasta con los gobiernos actuales de Estados Unidos e Israel".

Así, el premio que se le quiere otorgar "tiene por tanto el potencial de causar un daño duradero e irreparable al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto" y "no podemos ni asumiremos ninguna responsabilidad por ello", lo cual los lleva a la renuncia.