Federico Gómez cumplió uno de los logros más importantes de su carrera al meterse en el cuadro principal del US Open, con una victoria, además, que lo marcará a fuego: perdía 4-0 y 5-2 en el segundo set, levantó un match point cuando sacaba 5-6 y terminó ganando 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) y 6-2 en casi tres horas de juego al francés Hugo Grenier, en un cruce picantísimo, que incluso estuvo de subir de tono cuando ambos jugadores se toparon y se increparon en la red al final del segundo set.

Cuando tenía el partido casi perdido, Gómez escuchó algunos gritos desde la tribuna que lo motivaron y provocaron un festejo excesivo en el momento que ganó el tie break e igualó el marcador en el segundo set. Grenier lo increpó en la red, aunque el argentino le aclaró que su euforia y bronca no tenían que ver con él, sino con algunos aficionados que lo habían molestado.

Ya más tranquilo, el jugador que reconoció que sufría de depresión y que recibió el apoyo de Novak Djokovic, cerró el partido con un sólido tercer ser y ahora buscará su premio en el cuadro principal a partir del lunes.