Familiares y personas allegadas a Julieta Belén Rojas están buscando a esta joven de 20 años que fue vista por última vez el miércoles a las cuatro y media de la tarde en Parque Chacabuco.

En esa oportunidad, Rojas usaba zapatillasy buzo bordó, pantalón negro oversize y una mochila blanca marca Jansport.

El miércoles, la chica fue llevada al colegio por los padres a las 16.30 en la zona de Estrada al 700. A las 20.20, horario en que fueron a buscarla, la directora del colegio les comunicó que ella se había ausentado. Desde las 16.30 que nadie más la vio y ya pasaron tres días sin novedades.



El caso está siendo llevado adelante por la Fiscalía nacional en lo criminal y correccional número 37, a cargo de Romina Monteleone, ubicado en Tucumán 966 piso 10. Teléfonos de contacto: 5171-5611/12 (secretaria Eva Conti).



También se puede dejar información llamando al teléfono 1156554038.