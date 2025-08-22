La escritora nicaragüense Gioconda Belli obtuvo este viernes la nacionalidad chilena por gracia, tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del país trasandino. Belli, de 76 años, se exilió de la Nicaragua de Daniel Ortega, cuyo régimen la despojó de su ciudadanía en 2023.

Con 60 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones, la Cámara aprobó el proyecto que concede la nacionalidad chilena a la autora de El país de las mujeres, quien hace pocos días declaró que "nunca pensé que Daniel Ortega sería un peor tirano que Somoza", en alusión a Anastasio Somoza, el dictador que se hizo del poder en 1934 e instauró una tiranía dinástica hasta la caída de su hijo Tachito en 1979. Ese año triunfó la Revolución Sandinista liderada por Ortega, y en esos años Belli ocupó cargos en el gobierno posterior a la caída del último de los Somoza.



La iniciativa, impulsada con apoyo transversal y patrocinada por el presidente Gabriel Boric, busca reconocer la trayectoria literaria de Belli, quien aceptó con gratitud el ofrecimiento y destacó su cercanía con Chile y su tradición literaria.



Exiliada en Madrid desde 2022, la autora ha denunciado al régimen de Ortega y se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea. Ha destacado como poeta y novelista.

Entre otras obras publicó los poemarios Línea de fuego, Apogeo y El pez rojo que nada en el pecho; y las novelas El intenso calor de la Luna y Las fiebres de la memoria.

“O el asilo contra la opresión. Un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía chilena querida y respetada Gioconda. Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos”, señaló el presidente Boric. “O el asilo contra la opresión" es el verso final del Himno Nacional de Chile.