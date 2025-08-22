“Es un ciclo de cine y algo más”, dice, pícaro, el productor Rob Astami al hablar de Videodromo Proyecciones, el ciclo nacido en La Plata que no sólo proyecta películas, sino que también las musicaliza en vivo con su propio ensamble musical. Además, el ciclo también propone la creación de un universo escenográfico vinculado a la historia proyectada, de la mano del grupo “Fantasía Efímera”. El 20 de septiembre tendrán su próxima presentación en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha.

De vocación interdisciplinaria, el proyecto nació en 2016, con la idea de promover una experiencia colectiva y crítica en torno al audiovisual. Astami explica que en ese momento creyeron necesaria la creación de un espacio de estas características por dos razones; por un lado, el surgimiento y la expansión de las grandes plataformas audiovisuales, y por el otro, el carácter monopólico del cine mainstream en la capital de la provincia, en donde un único grupo empresarial aglutina todas las salas comerciales, controlando la distribución y la exhibición de películas. Esa combinación (la transformación en la experiencia de ver cine y la falta de alternativas locales) fue lo que los impulsó a crear el proyecto.

“Las plataformas empezaban a priorizar una experiencia cada vez más individualizada y fragmentaria: hoy podés poner una película, levantarte a hacerte unos mates, pausarla o dejarla por la mitad, pasar a otra cosa. Eso atenta contra la idea de totalidad de la obra y contra el carácter social y colectivo de la experiencia”, dice Astami, y recuerda un ensayo de Roland Barthes, en donde el autor habla de su gusto por ir al cine de noche y salir de allí “hipnotizado”. “El poder percibido allí de entre todos los de la hipnosis es el más antiguo: el poder de curación”, dice el autor en “Salir del cine” (incluido en “Lo obvio y lo obtuso”). Allí, Barthes da vueltas sobre una idea: el ritual sacro de ir a ver una película. “Ese tipo de fenómenos se pierden con la lógica de consumo actual”, señala Astami. Videodromo surge, entonces, como una forma de desordenar a pequeña escala esas tendencias generalizadas que imponen las grandes potencias audiovisuales: ciertas maneras de ver, de representar y de consumir. “Nos interesa dislocar los hábitos de la mirada y de los automatismos ideológicos a partir de la puesta en pantalla de películas o cortometrajes que sostengan otros códigos de representación, y que permitan entender al cine y a la imagen como portadores ideológicos y de sentidos, a los cuales es necesario interpelar, demoler a preguntas, y reconstruirlos hacia algo nuevo”, remarca el productor.

Iniciaron programando funciones en el circuito de centros culturales de La Plata, pero desde 2017 el grupo se incorporó formalmente al Cine Select, el cine municipal, que funciona con programación y equipamiento del INCAA. Hoy tienen dos tipos de proyecciones: las regulares, todos los martes a las 20.30hs, y las especiales, una vez por mes (que no son necesariamente en el Select).

Las funciones regulares suelen tener algún tipo de presentación sobre el film proyectado, a partir de uno o dos ejes temáticos que habiliten algún tipo de problematización. “Los criterios son arbitrarios, pero siempre buscan tender un puente con la realidad política o social contemporánea y, desde ahí, dialogar con la película. Se trata más de invitar a la reflexión que de dar datos sobre la obra”, explica el productor. Las proyecciones especiales, por otro lado, son las que implican una articulación con la música en vivo, la escenografía y la performance.

La creación de las funciones especiales surge del amor y el estudio que el grupo realizó sobre los primeros años de la historia del cine, cuando este todavía “no existía como medio diferenciado, sino como una amalgama de distintas disciplinas artísticas”, como explica Astami. Estas proyecciones homenajean una época en donde el cine estaba vinculado a la linterna mágica (un aparato óptico inventado en el siglo XVII capaz de proyectar imágenes pintadas en placas de vidrio), el vodevil, el teatro de variedades o incluso a las conferencias ilustradas. “Nos interesa recuperar ese período de indefinición del cine, cuando tenía una identidad múltiple. De hecho, se suele simplificar la historia del cine en “mudo” y “sonoro”, pero en realidad el sonido siempre estuvo presente: con música en vivo, efectos sonoros improvisados y distintas formas de acompañamiento. Esa es la lógica con la que pensamos nuestras musicalizaciones: hay composiciones armadas, pero también generación de efectos en vivo. Nuestros dos percusionistas trabajan con sets enormes de instrumentos convencionales y no convencionales para producirlos”, cuenta Rob.

Musicalizaron muchos films: ciclos de animación soviética y de animación surrealista (que incluyó piezas de Svankmajer, los hermanos Quay y Suzan Pitt) además de películas como “El flautista de Hamelin” de Jirí Barta, “Nosferatu” de Murnau, y “Las aventuras del príncipe Achmed” de Lotte Reiniger, la primera película animada que se conserva, porque el primer largometraje animado de la historia fue argentino (otra coronación de gloria) y fue dirigido por Quirino Cristiani. “No quedó ninguna copia porque se destruyeron todas en un incendio”, lamenta Astami. Lo más antiguo que sobrevive, entonces, es la obra bellísima de Reiniger, de 1926, hecha con siluetas recortadas en papel y animadas cuadro a cuadro. “Ella fue colaboradora de Fritz Lang y, de hecho, inventó la cámara multiplano que Disney patentó como propia años después”, señala Astami, que está lleno de datos curiosos sobre la historia del séptimo arte.

Para su última función (la de animación surrealista), el equipo de Videodromo preparó un dispositivo capaz de reflejar la expansión de los límites de la lógica y la razón clásicas del movimiento, explorando el mundo onírico y del inconsciente. El evento se llamó “Teatro de los sueños”, y se realizó en “Autopista del sonido”, una sala de ensayo y grabación. “Los músicos estaban distribuidos en dos salas distintas, la mezcla se hacía en vivo y el público podía circular por el espacio: ver las proyecciones en la sala central, entrar a las salas de los músicos o incluso a la de mezcla. Todo estaba ambientado e iluminado por las chicas de Fantasía Efímera”, recuerda el productor.

No solo trabajan con cine mudo: también musicalizan películas sonoras sin diálogo, reemplazando la banda sonora original por música compuesta especialmente por el equipo. En algunos eventos incluso incorporaron voces en vivo, recuperando experiencias perdidas como las “canciones ilustradas” (diapositivas con letras y dibujos que se proyectaban en las salas para que el público cantara), una suerte de videoclip o de karaoke proyectado con linternas mágicas. Este 20 de septiembre, por primera vez, presentarán una proyección musicalizada de una película sonora con diálogos. La composición y ejecución estará a cargo del ensamble de Videodromo, integrado por Sebastián Piatti (percusión), Martín Krenz (violoncello), Nacho Stoppani (piano), Lucas Muñoz (percusión), Esteban Cicatelli (saxo tenor) y Tomás Szelagowski (saxo soprano).

El evento será a las 20 hs en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, y se proyectará una versión de “Alicia en el país de las maravillas” del director checo Jan Švankmajer. “Su cine trabaja mucho con lo que yo llamo ‘descotidianizar lo cotidiano’, objetos que, de repente, dejan de ser lo que son y pasan a tener otra naturaleza, en un proceso casi alquímico. Hay un cuidado enorme sobre las texturas, sobre la rugosidad de las superficies, y también sobre el sonido. Es como si buscara que los espectadores pudieran ‘tocar con los ojos’”, explica Astami, que adelanta que esa misma función será repetida en el Teatro Empire, en Capital Federal, el martes 7 de octubre.

Las entradas para la función en La Plata pueden adquirirse en la boletería del Pasaje Dardo Rocha, y estarán disponibles para la compra a partir del miércoles 27 de agosto.