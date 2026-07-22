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Copa Sudamericana

Balearon micros con hinchas de Tigre tras la victoria en Uruguay: al menos un herido

Ocurrió en Montevideo, cuando los ómnibus que trasladaban a simpatizantes del equipo argentino se dirigían a Colonia. Uno de los micros recibió diez disparos. Los agresores escaparon en moto.

Micro de Tigre baleado Micros de que trasladaban a hinchas de Tigre fueron baleados en Montevideo, tras la victoria del club argentino ante Nacional de Uruguay en la Copa Sudamericana Redes Sociales

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