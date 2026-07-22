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Consenso Fiscal, Caja de Jubilaciones y el traspaso de las obras de la Ruta Nacional 19, entre los temas hablados
Diego Santilli recibió en Casa Rosada a Manuel Calvo, jefe de Gabinete de Córdoba
El encuentro entre los mandatarios marca una nueva etapa de diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias, según Calvo.
22 de julio de 2026 - 12:14
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El Jefe de Gabinete del Gobierno nacional Diego Santilli junto a su par de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.
Gobierno de C
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