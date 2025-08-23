”En este clásico no hay favoritos”, aseguró Jorge Broun, capitán de Central. “La obligación de ganar es para los dos por lo que significa este partido para la ciudad. Cuando arranca el torneo se mira cuándo es la fecha del clásico y sabés que este partido lo tenés que ganar, porque te lo exige la gente y la institución. Un buen resultado hace que sea todo más llevadero. Este clásico va a ser muy disputado y se va a definir por detalles, como fueron los últimos, o por un error. Es un partido muy cerrado”, expresó el arquero canaya. “Nosotros tenemos jugadores de jerarquía y no solo el juego aéreo sino también de buen pie. Tenemos muchas variantes, así que ojalá se pueda ganar. Sería lindo porque además sería el primer triunfo de local en el torneo. Pero me siento un privilegiado por vivir este clásico. Son partidos importantes", agregó Broun.