Los Menem dentro del gobierno de La Libertad Avanza --es decir, los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem-- están en el ojo de la tormenta por la investigación sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Y desde La Rioja, su primo y ministro de Desarrollo Social provincial, Alfredo Menem, salió a cruzarlos: "Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", denució.

Alfredo publicó ayer un descargo contra sus primos en redes sociales: "Martín, Lule y cía: no hay hecho de corrupcion probado que no aparezcan. ¿Con tanta impunidad van a actuar? ¿Nadie los va a citar? Den explicaciones, vergüenza dan", les apuntó. Y hoy continuó repudiando el accionar de sus primos: "En todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Javier Milei, está metida esta gente".

El ministro de Desarrollo Social de La Rioja aseguró que para quienes los conocen en la provincia cuyana "este tipo de situaciones no son novedad" y lamentó la gestión de sus primos como laderos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Este grupo de personajes que están rodeando al Presidente, o a la hermana del Presidente, representan eso: intereses de pocos. Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", les apuntó.

"Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, está involucrado directamente en la causa de coimas en el Andis a partir de los audios del ex director de la agencia Diego Spagnuolo.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estaba involucrado en una denuncia iniciada el año pasado, donde se denunciaban las compras sin licitación pública, y se mencionaba al laboratorio Suizo Argentino, que a través de su web Farma Online vendía los productos de GenTech Argentina SA, de la que es socio.

"Martín Menem fue elegido diputado por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo, pero debería darle vergüenza sortear el sueldo con la cantidad de plata que está haciendo a partir de los manejos que tiene dentro del Gobierno", cargó Alfredo contra su primo. Y lamentó que haga "videos desde la comodidad de su despacho, mientras en la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones".

El ministro de Desarrollo Social del gobernador Ricardo Quintela reivindicó la posición del mandatario provincial, enfrentado con el gobierno de Javier Milei desde el inicio de la gestión: "Ha sido el primero que levantó la voz en contra de los atropellos y del manejo que está llevando adelante el gobierno nacional, en contra de los intereses de los argentinos".

En ese sentido, Alfredo consideró que a partir de estos casos "la gente se está desencantando de La Libertad Avanza" y llamó al peronismo a seguir haciendo su autocrítica "para poder convencer, persuadir y ser opción este 26 de octubre y obviamente en el 2027".



