Con dirección de Hallie Meyers-Shyer, Con el agua al cuello reúne a Michael Keaton, Mila Kunis y Andie MacDowell, en la historia de un hombre cuya vida da un vuelco cuando su mujer ingresa en un centro de rehabilitación, dejándolo al cargo de sus hijos gemelos de 9 años. Sobrepasado por sus nuevas responsabilidades, acudirá a su hija mayor para que le ayude a convertirse en un padre presente (Movistar Plus.)