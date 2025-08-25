Con dirección de Hallie Meyers-Shyer, Con el agua al cuello reúne a Michael Keaton, Mila Kunis y Andie MacDowell, en la historia de un hombre cuya vida da un vuelco cuando su mujer ingresa en un centro de rehabilitación, dejándolo al cargo de sus hijos gemelos de 9 años. Sobrepasado por sus nuevas responsabilidades, acudirá a su hija mayor para que le ayude a convertirse en un padre presente (Movistar Plus.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.