El genio gráfico del rosarino Esteban Tolj cubre varias facetas: historietas, ilustración, docencia, animación. De acuerdo con los avatares, alguna de estas instancias tendrá mayor peso que las otras; pero todas conforman un mismo mundo estético. Que haya novedades sobre su trabajo, en libros que pueden adquirirse por aquí -además de otros que se publican en España- constituye una grata novedad. “En este momento, estoy entre la historieta y la ilustración, con dos libros ilustrados y dos historietas, para diferentes públicos y de diferentes editoriales”, comenta Esteban Tolj a Rosario/12.

“El más antiguo es el que hice para Galicia, una de aventuras para Demo Editorial, salió en el 2018. En agosto se festeja una convención, que se llama Viñetas desde el Atlántico, y se celebra en La Coruña, con la dirección de Miguelanxo Prado. Allí se presentó la quinta edición de ese libro, La tumba de Breogán, pero también la primera edición de su segunda entrega, El secreto de la serpiente. Los dos están en idioma gallego, o sea que esperemos que en algún momento se traduzcan al castellano. Ambas fueron realizadas con el guionista Abel Alves, a quien conocí gracias a una historieta mía que salió en Uruguay. Hay también un par de proyectos más, que ya se irán concretando”, continúa.

-Los tiempos de trabajo de estos libros, ¿cómo son?

-En Europa los tiempos son otros, más distendidos. Vos estás todo un año dibujando, otro año hasta que sale publicado, y otro año, prácticamente, hasta que el libro llega a mis manos. De La tumba de Breogán se hizo ya la quinta edición, o sea, parece que se vende y que le gusta a los gallegos. Y es esto lo que generó la segunda parte, El secreto de la serpiente. Es una de aventuras clásica, la historia está ambientada en el siglo XIX, tiene elementos fantásticos, y son 108 páginas a todo color; tanto el primer libro como el segundo.

-Y también tenés trabajos realizados acá, en Argentina.

-En orden de aparición, está el trabajo que hicimos con la también ilustradora y escritora Lorena Méndez, rosarina, para su propia editorial, Mburucuyá Ediciones; se llama Nanas y arrullos: Arrorró para mi liebre. Es un librito para niños pequeños y forma parte de una saga, con distintos dibujantes. A cada dibujante le tocó un animalito, y en mi caso fue la liebre. La edición es muy linda, con tapa dura e impreso en Rosario; se presentó en la Feria del Libro del año pasado. Y en otro orden, está Víctor, Igor y Mary, con guion de Lubrio. Es un libro de historietas para niños, de aventuras. En este caso, Víctor, Igor y Mary, remiten a Victor Frankenstein, su asistente Igor, y la escritora Mary Shelley, a partir de la fantasía de haber ido los tres a la misma escuela. Se presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires, en abril, y se presentó formalmente en Rosario, en Crack Bang Boom. Está editado por Primavera Revólver, y es el primer número de una línea de títulos que se denomina “Colección Chiquirietas”, o sea, historietas para chicos.

"Rosario fabulosa" repasa la historia de la ciudad en las imágenes de Tolj.

-Se suma, a su vez, a lo que realizaste para la Municipalidad de Rosario, en el marco de los 300 años.

-Así es, Rosario fabulosa, editado por la Editorial Municipal, es un relato que intenta acerca a los niños a la historia de Rosario, contado de manera muy sintética, a partir de textos redactados por la propia editorial. Va a ser distribuido en escuelas y en bibliotecas. Es de un lindo tamaño, grande, de 25 por 25, cuadradito, y también a color. Y estoy en varios proyectos más, como el de una historieta con guion de Walter Koza, para su editorial Leitmotiv. Además de otro cuento para niños y otros títulos que no puedo revelar todavía. Estoy tratando de abocarme más a la ilustración del mundo infantil, me atrae más; pero bueno, es una cuestión personal.

-¿Por qué?

-Vamos a los números duros: hacer una historieta es agotador, te lleva mucho tiempo y no es rentable. Y en la ilustración infantil, la cosa va por otro lado; uno se puede concentrar más en el dibujo. Si bien también hay encuadre, puede haber globo y puede haber de todo, te zambullís en la imagen. En la historieta hay que ser sintético y estar más ajustado a la narrativa, casi cinematográfica. Eso significa, por lo menos, de seis a nueve cuadros por página; y si son novelas gráficas, como le gusta a la gente ahora, son más de 100 páginas. Podés estar clavado un año trabajando en eso, y no es rentable para el dibujante; al menos en Argentina, en el resto del mundo sí. Lo que pasa es que los chicos, cuando quieren leer historietas, leen manga o Marvel; por eso, es una gran satisfacción cuando te compra tu obra un público nuevo. En este sentido, fue una gran sorpresa, al dar clase este año en la Escuela para Animadores, que al pedirle a los chicos que trajeran las historietas que leen, fueran fanzines, comprados en la carpa de fanzines de Crack Bang Boom. Hay una gran movida de fanzines que suele ser ignorada por los editores que tienen gran distribución. Son dibujantes nuevos, narradores nuevos, que hacen lo suyo por el solo amor al arte, y hay un público que lo consume con agrado. Las tiradas son pequeñas, y las oportunidades de venta todavía más; pero la nueva historieta está ahí, en los fanzines.