El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la apertura de un Concurso Público y Abierto de Oposición de Méritos y Antecedentes para cubrir 13 cargos de planta permanente en la Orquesta Estable del Teatro Argentino. Se trata de una convocatoria destinada a músicos y músicas profesionales que deseen formar parte de uno de los cuerpos artísticos más importantes del país.

Las pruebas comenzarán el martes 14 de octubre a las 9 hs, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. Los puestos a cubrir corresponden a distintas familias instrumentales e incluyen: Solista Principal de Timbal (1), Suplente de Solista de Violonchelo (1), Suplente de Solista de doble instrumento para Fagot y Contrafagot (1), y cargos de Parte Real para Violines (3), Viola (1), Contrabajo (1), Flauta (1), Corno (1), Trombón (1), Trompeta (1) y Fagot (1). Todos los cargos corresponden al Agrupamiento I (Artístico) contemplado en la Ley N° 12.268.

La inscripción estará abierta hasta el martes 30 de septiembre a las 19 hs. Las bases y condiciones, el reglamento y el detalle de la documentación requerida pueden consultarse en el sitio web oficial del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Allí también se informan los requisitos específicos para cada instrumento y los materiales necesarios para la audición.

Las pruebas de oposición consistirán en una evaluación práctica para acreditar la aptitud artística necesaria para cada cargo. Los y las postulantes deberán interpretar obras seleccionadas por el jurado y una obra a elección (con pianista acompañante a cargo de cada concursante), además de pasajes orquestales y/o solos propuestos por el tribunal. La instancia final incluirá una prueba con la orquesta completa, en la que se evaluará la interpretación de solos orquestales.

El jurado estará integrado el Director de la Orquesta Estable (quien actuará como presidente), el Concertino, el Director de Estudios del Teatro Argentino, el Solista Principal o Adjunto de la fila correspondiente al cargo en concurso, dos Solistas Principales o Adjuntos en ejercicio de la misma familia instrumental y un especialista invitado en el instrumento específico. Además, acompañarán al jurado el Director de Personal del Instituto Cultural de la Provincia, un veedor general y representantes de cada organización gremial con actuación en el Teatro Argentino.

Esta convocatoria representa una oportunidad para sumarse a una orquesta con larga trayectoria en el ámbito sinfónico nacional, que forma parte del patrimonio cultural bonaerense. Con este concurso, el Instituto Cultural busca fortalecer su planta artística y garantizar el acceso a los cargos mediante un proceso transparente y abierto a todos los músicos y músicas que cumplan con los requisitos.