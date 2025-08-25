Una nueva encuesta nacional revela el alto nivel de desconfianza de la población argentina respecto a los datos oficiales sobre inflación que estima el Indec. Casi siete de cada diez personas consideran que no reflejan adecuadamente la variación real de su costo de vida.

Según un sondeo de la consultora Zentrix, la desconfianza general alcanza al 67,4 por ciento de los encuestados, frente a un 29,9 por ciento que sí confía en las mediciones del organismo estadístico. Percepción que está fuertemente atravesada por la identidad política.

El mismo estudio revela que el 64 por ciento de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa, y más del 40 por ciento califica su situación personal como mala o muy mala, lo que alimenta el escepticismo sobre las cifras del Indec y del Gobierno en general.

La muestra destaca que la credibilidad en las estadísticas públicas está "fuertemente politizada". En ese sentido, analiza que registra más un reflejo de la alineación electoral que de una valoración técnica sobre la estimación mensual del IPC.

La diferencia entre los votantes del oficialismo y la oposición resulta entonces "abrumadora". Quienes eligieron a Sergio Massa, indicaron en 94,4 por ciento de desconfianza en el Indec. Al revés, entre los votantes de Javier Milei, el porcentaje se reduce al 43,8; mientras que 52,2 por ciento respalda los números conducidos por la Libertad Avanza, en un contexto de malestar económico general.



