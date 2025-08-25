¿Acto fallido o sincericidio? Durante su discurso en el acto electoral, que se desarrolló esta tarde en la localidad bonaerense de Junín, el presidente Javier Milei evitó referirse de forma directa al escándalo de las coimas en la ANDIS, pero lanzó una expresión que sorprendió por su "crudeza" (o ¿sinceridad?). "Están molestos porque les estamos afanando los choreos".





“Los kukas tienen miedo”, gritaba Milei, antes de dar su discurso en tono desaforado en el que, como siempre, denostó a la política, a la casta y a los kirchneristas.

El mandatario continuó diciendo que vino a “cambiar el país para siempre”, y a los gritos, autodefinió al suyo, como el “mejor gobierno de la historia”. Asimismo, advirtió que el 7 de septiembre, le clavarán “el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

Ante semejante definición, el salón coreó: “Kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires”. Y se volvió a referir al gobernador Axel Kicillof, como “el enano comunista”

Posteriormente, el propio Milei, probablemente en un fallido, dijo: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Pero más allá de esa traición de su inconsciente, no se refirió a las graves de denuncias de corrupción que envuelve a su gobierno.