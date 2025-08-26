En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que comenzó tras la filtración de audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, este martes se realizan nuevos allanamientos en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta.

Se trata de los barrios La Isla y El Golf, donde viven los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, empresarios de la droguería Suizo Argentina, que está acusada de pagar coimas a Karina Milei y Lule Menem.

Por orden del juez federal Sebastián Casanello los investigadores secuestraron los registros de ingreso y salida y las grabaciones de seis cámaras de seguridad para conocer los últimos movimientos de la familia Kovalivker.

Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se producen un día después de la declaración del jefe de Seguridad del complejo, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado en los allanamientos del pasado 22 de agosto al empresario Jonathan Kovalivker que la policía lo estaba buscando y haberlo ayudado, de esa manera, a escapar.

En su declaración, De Vicentis negó la acusación que pesa en su contra. La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares que ya están en poder de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal.

Este lunes, tres días después de la fuga, Jonathan Kovalivker se presentó con su abogado en Comodoro Py, donde entregó su teléfono, aunque no proporcionó la clave. El día que allanaron su casa, había tres cajas de seguridad. Una de ellas estaba abierta y vacía, pero alrededor tenía desparramadas banditas elásticas de las que se usan para sujetar fajos de billetes. En otra caja se encontraron 50.000 dólares.

El otro hermano Kovalivker, Emmanuel, fue encontrado ese mismo 22 de agosto arriba del auto, en el Barrio La Isla en Nordelta, en posición de escape. Adentro del vehículo tenía cerca de una decena de sobres con 260.000 dólares repartidos en fajos distintos.