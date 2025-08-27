Hoy se inició formalmente la campaña electoral, pero las candidatas y los candidatos ya vienen realizando distintas actividades de campaña. Ese fue el caso de la ingeniera Flavia Royón, candidata a senadora nacional por el frente Primero los Salteños, que intensificó sus recorridas y discursos con eje en la defensa de los intereses locales.

Alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, la candidata visitó primero la feria Potencia, en Tartagal, llegó a ver obras en Orán y finalmente, recorrió la Expo Rural en la ciudad de Salta.

La exsecretaria de Energía de la Nación busca posicionarse como la voz que llevará al Congreso la agenda productiva y territorial. En el predio de la Rural se reunió con productores, titulares de pymes y referentes de instituciones agroindustriales. Desde allí afirmó que su frente representa "el único camino posible para defender los intereses de Salta en Nación".

Aseguró que el sector agropecuario "es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia". Dijo que ese sector es "el principal empleador" y exporta "poco más de 700 millones de dólares anuales, más que todo el sector de litio en la Argentina”.

En la misma línea, insistió en que “infraestructura, agroindustria, biocombustibles, agregado de valor, todo esto es posible si peleamos por los intereses de los salteños”. La candidata destacó que para legislar y representar a la provincia “es clave conocer de primera mano las realidades del sector y trabajar con evidencia”. Por eso, dijo que caminar el territorio y escuchar al campo “no es un gesto de campaña sino una práctica necesaria de representación”.

“Vamos al Congreso a defender la producción y el desarrollo, que significan más trabajo para los salteños”, enfatizó.

En el norte provincial Royón participó junto a Sáenz de la feria Potencia en Tartagal, un espacio de emprendedores y pequeños productores. Allí destacó que esa feria "es un ejemplo de lo que de verdad somos los salteños: trabajo, perseverancia y capacidad".

El itinerario siguió en Orán, donde la candidata acompañó al gobernador en la inuauguración de obras. A través de un video que subió a sus redes digitales, Sáenz recordó que en su gestión son más de 2.500 obras distribuidas con un criterio federal en toda la provincia, a pesar de que "hay algunos que no la ven", ironizó. La candidata recogió el guante y respondió con un mensaje político directo: “Y desde La Rioja es difícil que la vean. Pero nosotros caminamos la provincia, estamos cerca de la gente, y somos los que caminamos y sabemos lo que hace falta en territorio".

En un clima electoral cada vez más intenso, Royón busca instalarse como la opción salteña frente a las otras dos propuestas que se tornan fuertes: La Libertad Avanza y Fuerza Patria. La candidata de Primero los Salteños cerró su paso por el norte provincial con un mensaje dirigido a los votantes: “No podemos dejar que otros decidan nuestro futuro. Salta necesita generar las condiciones para desarrollar todo el potencial de su industria frigorífica, forestal, ganadera, entre otros”.

Su discurso se sostiene en línea con la gestión de Sáenz, al manifestar la defensa de la producción agroindustrial con la continuidad de las obras públicas provinciales. El respaldo explícito del oficialismo provincial ya juega, tanto desde la figura del propio Sáenz como del resto de funcionarios que este lunes salieron vía redes digitales a postear una imagen de un poncho salteño junto al nombre del frente.