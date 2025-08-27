El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, hoy primer candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta, volvió a poner en discusión el rumbo económico del Gobierno nacional. Lo hizo en su habitual nota de opinión titulada “Tembladeral”, en la que describió una economía cada vez más frágil, sostenida artificialmente a costa de un ajuste brutal sobre jubilados, trabajadores y pymes.

Las nuevas intervenciones de Urtubey se inscriben en una serie de posicionamientos que el dirigente viene construyendo en los últimos meses contra la política libertaria. Además, coinciden con el inicio formal de la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre, iniciada este miércoles 27.

Urtubey sostuvo que la combinación de recortes, suba de tasas de interés y caída del salario real está generando un círculo vicioso de endeudamiento y morosidad en gran parte de la población. Destacó que los recientes datos del Banco Central de la República Argentina evidenciaron que la mora en los créditos alcanzó niveles récord en los últimos quince años. En ese sentido, señaló que en los hogares la situación se agravó al punto de duplicarse en solo seis meses.

"La familias recurren a créditos personales y tarjetas de créditos para abastecerse de los bienes básicos para su subsistencia y eso está comprometiendo seriamente su situación crediticia", alertó. Además, dijo que en el sector privado, la situación no es mejor ya que los adelantos en cuenta corriente llegaron a tocar el 100% la semana pasada. “Imposible imaginar el funcionamiento de una Pyme argentina con este costo financiero”, subrayó.

Para Urtubey, el oficialismo libertario aplica un programa que “seca la plaza de pesos para evitar inflación”, pero que al mismo tiempo termina profundizando la recesión. “Es una economía que expulsa trabajadores, pymes y consumidores”, resumió.

Ajuste social y deuda

Otro eje de su crítica fue el manejo de la deuda en pesos. En ese sentido, denunció que con tasas de interés un 50% por encima del índice de precios, el Estado se prepara para pagar vencimientos por 100 billones de pesos. Mientras tanto, Milei y sus legisladores se niegan a actualizar jubilaciones y recortan pensiones, prestaciones por discapacidad y medicamentos. La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación no alcanzó el número para voltear el veto del Presidente a la ley que aprobaba un 7,2% de aumento y un bono que iba a pasar de $70 mil a $110 mil.

“El gobierno parece dispuesto a todo para llegar a las elecciones de octubre con el relato intacto", manifestó Urtubey. Aseguró que la única consecuencia es "un colapso cada vez más inevitable, en el que los ciudadanos terminaremos pagando las consecuencias de la fiesta de la timba financiera y la corrupción de este gobierno".

La denuncia del exmandatario aparece en un escenario político convulsionado por el escándalo de las supuestas coimas en el área de discapacidad, que expuso que funcionarios cobraban retornos por prestaciones recortadas a personas con discapacidad y que tiene como una de las principales señaladas por esta operatoria de corrupción a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei.

Una campaña marcada por la crisis

Las recientes declaraciones funcionan de antesala de la campaña electoral. Urtubey buscará regresar al Congreso tras una década alejado de cargos públicos, encabezando la lista al Senado de Fuerza Patria Salta.

En un escenario donde la oposición al mileísmo se encuentra fragmentada, el dirigente salteño apuesta a instalar un discurso opositor al relato libertario, en el que combina crítica económica y reivindicación de un modelo productivo con inclusión social. Sus recientes intervenciones apuntan a marcar diferencias nítidas: “Hace dos años escuchamos hablar de la pesada herencia, pero la obstinación por no reconocer el fracaso de la política económica libertaria nos arrastra a un colapso inevitable”, escribió.

La elección de octubre pondrá en juego tres bancas en el Senado y Urtubey busca recuperar protagonismo en la política nacional desde Salta. Su discurso contra la “timba financiera” y en defensa de la producción local se articula con las demandas de los sectores más golpeados por el ajuste: jubilados, trabajadores y pymes.