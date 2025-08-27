Una aventura todo terreno por los caminos que alguna vez recorrió el Santo Cura José Gabriel Brochero es la propuesta que tienen delante los amantes del deporte al aire libre. Una competencia de ciclismo mountain bike unirá el legado histórico del Valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba, transitando los caminos abiertos por los pioneros. Habrá tres recorridos de diferente intensidad para el próximo 13 y 14 de septiembre bajo el nombre de "Desafío Cura Brochero 2025".

La competencia se anuncia como el punto de conjugación para el deporte, la naturaleza y el legado del "Cura Gaucho" en uno de los escenarios más imponentes de Córdoba. Según tres niveles, habrá opciones para quienes se inician en este tipo de aventuras, para ciclistas con experiencia ó para aquellos que busquen una verdadera exigencia.

Tres recorridos:

35 km (ideal novatos, con largada en Mina Clavero)

85 km (para ciclistas con experiencia, largando en San Pedro)

118 km (para los más exigentes, saliendo en San Pedro)

Cada circuito propone un recorrido emblemático por senderos históricos, con una experiencia que trasciende lo deportivo. La organización de +Eventos, con toda su trayectoria a cargo de eventos deportivos como el Rally Dakar y el Mundial de Rally WRC en Argentina, destacó a esta como una de las citas más atractivas del calendario de MTB. Por ejemplo, a muchos amantes de la aventura en bicicletas todo terreno seduce la posibilidad de transitar la Cuesta de Altautina, un punto poco frecuente en carreras. También habrá pasos por Ciénaga de Allende, Mina Clavero, Panaholma y Mussi.

Se dispuso un importante operativo de seguridad, asistencia mecánica y puestos de hidratación en el camino, que podrá ser monitoreado en vivo por internet. También se preparó un servicio opcional de transporte desde la llegada, en Ambul, para regresar al campamento base con comodidad. Aún está abierta la posibilidad de ingresar al desafío a través del sitio www.dcb.com.ar.