Lejos de sentir bronca, Vera Vera sintió alivio cuando salieron a la luz los audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, denunciando una presunta red de coimas y retornos entre altos funcionarios en la compra millonaria de medicamentos.



Por más de que parezca contradictorio, la presidenta de la Red TEA de Nodos Bonaerenses y coordinadora nacional de la Red de Familias TEA dijo que esto se debe a que por fin se dio a conocer algo que, en el círculo de la discapacidad, ya todos sabían.

Así lo explicó Vera por la 750: “Lo que me han contado, yo tengo muchos amigos trabajando en la ANDIS hace muchos años, es que esto pasa desde un comienzo”.

“Con el descubrimiento yo sentí alivio. Siento bronca, pero que se haya descubierto lo que sospechábamos y veníamos denunciando y nadie oía es una alivio para quienes venimos trabajando desde la oscuridad del Estado”, agregó.

Sin embargo, Vera no se expresó muy confiada en que esto vaya a tener grandes consecuencias. “Se sienten impunes. Esto se retuitear y tirar la pelota para el otro lado. Hay mucha impunidad”, lamentó.

“Y hay gente que votó a este gobierno y que defiende esta forma de trabajar. Yo lo percibo. Somos de La Matanza y ahí ha ganado Milei. Yo siento que hay gente que se empecina en que esto está montado, por más de que hay un presidente que no negó lo que ha pasado”, se lamentó.

Por su lado, Matias Aufieri, abogado que perdió la visión de un ojo en la represión del el primero de febrero de 2024 en una marcha contra la Ley Bases y al que le fue negado el Certificado Único de Discapacidad también se expresó sobre el tema ante la pregunta de La Mañana.

“En este contexto donde afloraron las coimas y el sistema tan aceitado de enriquecimiento de funcionarios denuncié el hecho de lo que decía Spagnuolo de que a las familias que les tocó tener a un hijo discapacitado, es una carga de las familias y no del Estado, en mi caso no es así”, dijo.

Y añadió: “En este marco sí yo ponía el ejemplo de mi caso para mostrar que incluso es algo que trasciende a las familias. No podíamos decir que era una carga que me tocó, sino que era el propio Gobierno el que me provocó la situación”.

