El subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, destacó que el gobireno bonaerense logró administrar los fondos necesarios para continuar con los Juegos Bonaerenses en medio de la motosierra del Gobierno nacional. Un ejemplo de apoyo a los y las atletas.

Según Cardozo, tras que el Gobierno de La Libertad Avanza recortara el presupuesto para el apoyo de atletas a nivel nacional, la Provincia de Buenos Aires está “raspando de la olla” de lo que hay.

“La demanda es cada vez más grande y con la ausencia del Estado nacional, a las provincias se les está complicando mucho, pero esto tiene un límite y si el Gobierno no acompaña, las cosas se complicarán más de lo que ya están”, sostuvo en diálogo con Víctor Hugo Morales.

En tanto, criticó el manejo que hubo de parte del Gobierno con los Juegos Evita y lo calificó como “perverso”. “Nos comunicaron a través de un correo electrónico que solo le correspondía a la Provincia una cantidad de micros que es algo así como alrededor de seis micros para toda la provincia para participar de los juegos. Imaginate lo que es eso para la delegación más grande del país”, remarcó.

“Fue una burla total y eso provocó el desfinanciamiento y que casi todas las provincias se bajen de los juegos”, agregó.



No obstante, la administración de Axel Kicillof, ante la ausencia de un certamen de alta competición, creó los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), junto al Comité Olímpico y demás provincias.

“El Estado nacional se borró completamente del acompañamiento hacia los atletas por eso nos quedamos sin instancias competitivas”, afirmó.

“Hay que entender que el deporte no es un gasto, es una inversión a la educación, a la salud. Mientras más deporte hacemos, menos pisamos los hospitales. Entendiendo eso como base, hay que trabajar de manera transversal. Es muy triste que el Gobierno nacional no comprenda a los argentinos y argentinas como una familia”, cerró.

La Provincia distribuyó los fondos a los municipios para los Juegos Bonaerenses

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires transfirió más de 480 millones de pesos a los 135 municipios de la Provincia para financiar la organización de los Juegos Bonaerenses 2025. Los aportes son no reintegrables y estarán destinados a solventar las etapas locales de competencia, tanto en disciplinas deportivas como culturales.



Según se publicó en el Boletín Oficial, los fondos se dividen en tres categorías: deportes juveniles, adultos y actividades culturales. En el Conurbano, los distritos que más recursos recibirán son La Matanza ($22,5 millones), La Plata ($15,4 millones) y Quilmes ($13,4 millones). En el interior, Bahía Blanca contará con $5,4 millones, San Nicolás con $5,4 millones, Azul con $4,2 millones y Necochea con $3 millones, entre otros.

