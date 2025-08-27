La película Happy Gilmore 2 no solo recupera el espíritu de la comedia legendaria de los años 90, sino que se enriquece con la participación de figuras icónicas del deporte y la música. Adam Sandler, satisfecho con el resultado, destacó el talento de Travis Kelce y Bad Bunny durante el rodaje.

La colaboración de Sandler con estrellas como Travis Kelce, un reconocido jugador de fútbol americano, y Bad Bunny, un exitoso artista puertorriqueño, generó gran expectativa. La producción, que llegó a Netflix en julio pasado, representa un nuevo giro respecto al clásico original, al introducir talento diverso en la comedia deportiva.

La inesperada pero efectiva colaboración entre Travis Kelce y Bad Bunny

La inclusión de Travis Kelce y Bad Bunny en Happy Gilmore 2 despierta curiosidad tanto entre seguidores del deporte y la música como entre los nostálgicos de la película original. Sandler, en su intervención en el podcast New Heights, compartió su sorpresa ante la notable química entre los dos artistas. "La interacción fue excelente; lograron aportar una frescura que elevó cada escena", comentó el actor.

Travis Kelce, famoso por su habilidad en el campo con los Kansas City Chiefs, asumió con naturalidad su rol actoral, mientras que Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, demostró una versatilidad inesperada al interpretar a un personaje cómico. Sandler destacó que, a pesar de sus diferentes orígenes, ambos artistas lograron conectar de forma genuina.

El regreso de una leyenda con nuevas alianzas

Este proyecto no se trata solo del retorno de Happy Gilmore a los greens, sino también de una oportunidad para reunir en pantalla a diversas generaciones de talentos. La participación de figuras emblemáticas del golf como Jack Nicklaus, así como la aparición de atletas actuales en cameos, consolidaron un ambiente de colaboración única.

Sandler explicó: "Quisimos rendir homenaje al pasado, pero también crear algo nuevo. Ver a Travis y a Bad Bunny compartir el set con leyendas del golf fue algo realmente especial. La camaradería se tradujo en cada toma". Ed Kelce, padre de Travis, fue otro de los rostros familiares que se incorporaron a la producción, aportando un aire de familiaridad al entorno fílmico.

Satisfacción entre desafíos y momentos divertidos

Happy Gilmore 2 busca superar las expectativas tanto de sus seguidores más veteranos como de las nuevas audiencias. Su mezcla de humor ligero y situaciones entrañables mantiene la esencia del original, mientras que las actuaciones frescas añaden una capa de novedad.

Desde su estreno, la película ha generado gran interés entre los fanáticos. Sandler, complacido, describió el rodaje como una experiencia inolvidable y expresó su gratitud a todos los involucrados en esta aventura cinematográfica. "Sin todas esas personas fantásticas, no hubiéramos podido revivir a Happy con tanto éxito", concluyó el actor.

Tras la excelente recepción de Happy Gilmore 2, el panorama parece prometedor, dejando abiertas las puertas a futuras colaboraciones entre mundos tan distintos como el deporte y el entretenimiento.

