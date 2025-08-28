Teatro. Paraanormales, de Matías Del Federico y Daniel Veronese. Una comedia que te pone en el lugar del otro. Dirección: Sergio González Giles. Viernes 29 de agosto a las 19, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, Rodríguez Peña 1674. Entradas en tienda.apa.org.ar

Libro. Presentación de "La tentación neofascista. El odio y el miedo como políticas del sometimiento", de Enrique Carpintero (Editorial Topía). Conversarán Eduardo Grüner, Alejandro Vainer y Enrique Carpintero. Sábado 30 de agosto a las 18, en Club Social 911, Julián Álvarez 1272.