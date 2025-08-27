Un estudio realizado por especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires arrojó datos preocupantes sobre el deterioro de la salud de los argentinos: cerca del 40% de los adultos tiene colesterol total elevado, lo que equivale a un cuarto de la población.

Estos datos fueron arrojados por un estudio realizado por profesionales del prestigioso centro de salud, que también alertaron sobre la importancia de revertir esta situación y tener hábitos saludables para combatirlo.

“La enfermedad cardiovascular (ECV) constituye la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Uno de los principales factores de riesgo responsables de esta carga de enfermedad es el colesterol elevado, que se estima como causa de 2,6 millones de muertes en el mundo", dice un comunicado emitido por la casa de estudios, que añade: “En la Argentina, según la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018), cerca del 40% de las personas mayores de 18 años tiene colesterol total elevado”.

Los profesionales explicaron que hay varios factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedades, pero que los principales tienen que ver con el sedentarismo y el sobrepeso. “Modificar hábitos desde la infancia es clave para prevenir la enfermedad cardiovascular y otras complicaciones metabólicas”, indicaron.

“El colesterol es vital, pero en exceso dañino. El LDL (’malo’) aumenta el riesgo vascular, mientras que el HDL (’bueno’) protege", explicaron y detallaron: “La dieta y el ejercicio son esenciales, pero la genética también debe tenerse en cuenta. El colesterol alto no se siente; el daño se produce silenciosamente y sus consecuencias son graves: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y problemas vasculares", advirtieron.

Las recomendaciones de los médicos

Para mantener los niveles de colesterol en sangre regulados, los especialistas recomiendan seguir una serie de hábitos saludables: