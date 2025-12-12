Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación

El secretario general de la <b>CTA Autónoma</b> cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de <b>Javier Milei</b> y aseguró que es un claro retroceso al <b>Siglo XIX</b>. “No sólo tenemos piratas del Caribe, sino la estafa permanente”, dijo el sindicalista.Quien además afirmó: “Detrás hay un <b>negocio para los grupos financieros</b>. Ahora crearon el <b>Fondo de Asistencia Laboral</b>. El Estado va a <b>subsidiar los despidos</b>, y todo con el supuesto argumento de generar empleo”.Tras lo que añadió: “Pero generar eternidad en el trabajo precario. Porque se dan el placer de poner un artículo donde los trabajadores de plataformas son declarados trabajadores independientes”. Sobre los trabajadores formales, Godoy adelantó: “<b>Lo que se viene es el despido.</b> Porque van a quitarle a los jubilados el 3 por ciento de los impuestos que deben pagar los empresarios para el sistema previsional. Y lo transfieren al fondo de asistencia para que el Estado financie los despidos a los empresarios”. “<b>El panorama es muy grave. Por eso la decisión es darle profundidad a las medidas de fuerza.</b> El 18 va a ser una jornada de movilización. Volveremos a reventar la plaza pidiendo que no se aprueben estos proyectos”, concluyó.