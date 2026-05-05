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El Mundo

Antes de su viaje al Vaticano, Marco Rubio le restó importancia a las críticas

Trump volvió a criticar al papa León XIV

El republicano acusó al pontífice de poner “en peligro a muchos católicos y a mucha gente”.

WASHINGTON (United States), 01/05/2026.- US President Donald Trump departs the White House for Florida in Washington, DC, USA, 01 May 2026. Before departing, Trump spoke to reporters about Iran, as well as about Spirit Airlines, saying his administration gave the airline a 'final' bailout proposal. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE/EFE)

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Por Mara Pedrazzoli

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