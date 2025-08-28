Este jueves en la Ciudad y sus alrededores se presentará con cielo despejado y soleado. Según indicó el Servicio Meteorológcio Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima será de 22 grados, con viento del norte.

El viernes la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima será de 22 grados, con cielo mayormente nublado y viento del noreste.

Para el sábado la temperatura mínima será de 14 grados, la máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado y tormentas por la noche, con viento del este y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.