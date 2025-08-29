¿Por qué la borrachera de un poder corrupto ordena apuntar contra las pibas fotorreporteras? Muchas variables componen el dispositivo desenfrenado que cada miércoles siembra pánico en los alrededores del Congreso. No es cierto que se cumple un protocolo ordenador del tránsito. Prueba de ello es que se ataca a personas que están simplemente paradas o caminando pacíficamente por la vereda.

Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa represión exacerbada?, ¿tapar robos para la corona y para personitas corruptas?, ¿que nadie se entere que los doctores en economía del Instituto Mises repudiaron a Milei por sus deficientes conocimientos de economía y alegaron que no se merece premio ni como político ni cómo académico? (todavía no se había difundido lo de las coimas).

La obvia finalidad es distraer a la opinión pública e instaurar un régimen autoritario repitiendo de manera exponencial las agresiones para que se lleguen a considerar “normales”. Subestimar el mal viene acompañado con ausencia de crítica, conformidad cómplice con el poder, indiferencia social y deshumanización de las víctimas a fuerza de repetición de abusos.

La banalidad del mal, tal como la conceptualiza Hannah Arendt analizando la indiferencia con la que un criminal nazi contabiliza cada uno de sus asesinatos, insensible a la repetición del daño. El verdugo se torna burocrático, como si no matara gente, como si solo registrara números.

Yasmín Orellano y Camila Rey fueron casi asfixiadas y paseadas por distintas comisarías de la capital. Finalmente las liberaron. Foto: Pedro Alcatraz

“Es como una brutalidad que, a fuerza de repetirse y agudizarse, se naturaliza”, reflexiona Yasmín Orellano (21 años) una de las reporteras gráficas que el miércoles 13/8/25 fue brutalmente reprimida por la Policía de la Ciudad junto a su colega y medio hermana Camila Rey (27 años). Después del asfixiante maltrato y que varios varones armados estrujaran sus cuerpos, las detuvieron. Más tarde trajeron a dos mujeres policías para vigilarlas.

¿Cómo comenzó? Caía la tarde de un miércoles de esos que le producen goce perverso a la ministra de seguridad. Un grupo de fotorreporteros/as coincidió en una esquina. Caminaban por la vereda respetando un vallado delimitante. La manifestación había concluido.

De pronto, unos diez policías híper armados se arrojaron como perros rabiosos sobre Camila y Yasmín que caminaban juntas con sus cámaras en mano. Atraparon también a un señor que se movilizaba cerca de ellas. Tiraron al suelo a las tres personas y las aplastaron en manada.

Un policía apretó su rodilla sobre la cabeza de Camila. La asfixiaban entre cinco hombres y el de la rodilla que no aflojaba. La única tranquilidad era que en ningún momento soltó la mano de Yasmín a quien le ocurría lo mismo. Sentían miedo, les gritaba a los policías que se vayan, que las suelten. Camila vio pasar toda su vida en esos minutos. Gritaba desesperada.

¿Tenías miedo a morir?, le pregunté. "No, sentía furia, indignación, impotencia. Además, me torcían el hombro derecho, me quedó lesionado, duele todavía, estoy en tratamiento".

Ellas trabajan en ATE, viven y estudian en La Plata, en la UNL, Camila en Bellas Artes, Yasmín en Periodismo, cursa una tecnicatura en comunicación pública y política. También trabajan en el Laboratorio de Pensamiento Nacional.

Yasmín cree que no la atraparon al boleo, considera que la tenían marcada porque el día en que se aprobó la Ley Bases presenció como un policía golpeaba con ferocidad a una anciana y le grito al golpeador. La indignación no le permitía callarse, le hablaba al policía mirándolo a los ojos, lo increpaba, lo incitaba a involucrarse, a pensar, a no atacar una viejita desvalida, hasta que el efectivo lloró, aunque no sabe si a causa de lo que ella le dijo o porque habían tirado tantos gases que hasta ellos lloraban.

Sin embargo, considero que no es todo, que además de tenerla fichada -dado que cuando interpelaba al policía le tomaron incontables fotos-, que está “pagando” por ser mujer, joven, libre y aguerrida, y está pagando -al igual que Camila y demás colegas- por dejar registrado en fotos y videos los inconstitucionales desbordes de la ministra violenta. Las mendaces excusas de Bullrich caen desplomadas por la contundencia de una foto.

Foto de Camila Rey, una de las entrevistadas que fue detenida el 13 de agosto.

¿Cómo alguien en su sano juicio puede creer que Pablo Grillo (a quien le volaron los sesos adrede) fue a poner la cabeza como blanco de un “inocente” proyectil?

¿Cómo se va desplegando esta reiterativa tortura a cielo abierto? Primero reprimieron indiscriminadamente, luego prohibieron los drones, también atacaron discapacidades y personal del Garrahan, luego apuntaron sobre el periodismo en general y los munidos con cámaras en especial, y ahora avanzan sobre las pibas fotorreporteras. Ya habían llevado a alguna que, como todas, recibieron palos y gases, aunque fue en situaciones confusas y no las dejaron detenidas.

Pero en esta oportunidad, se abalanzaron sobre las pibas en un momento de total tranquilidad, rodeadas de colegas a quienes no molestaron mientras a ellas las trataron con brutalidad. Las aplastaron durante diez minutos, luego, inmovilizadas en la calle, más tarde las subieron y bajaron de diferentes móviles y las trasladaron a varias dependencias sin darles explicaciones e impidiendo el uso de sus teléfonos. Al final las liberaron por “falta de antecedentes” durante la noche de ese día de terror. Sufrieron las agresiones que las fuerzas de seguridad reparten irracionalmente como si estuviesen drogados o robotizados, como personajes de una serie de terror sin códigos, sin ley, salvajes.

* * *

Camila y Yasmín ya pasaron por varias atrocidades castrenses. Fueron golpeadas, atacadas con hidrantes, gaseadas. Es la primera vez que las llevan presas. Se sienten magulladas y fortalecidas al mismo tiempo. Ahí volvieron a estar al miércoles siguiente y no piensan abandonar. Aunque extremaron los cuidados. Sufrieron en carne propia una de las miserias ultraderechistas manejadas por eunucos morales: atacar mujeres autónomas, desde Cristina a Lali, pasando por desconocidas hasta que fueron atacadas por el poder. Estas jóvenes trabajadoras de prensa fueron visibilizadas casualmente en los mismos días en que se denuncian podredumbres en las cimas estatales. ¿Será casualidad que los “estéticamente superiores” refrieguen sus sucios trapicheos sobre los sectores a quienes les roban? Gente jubilada, discapacitada, niñeces enfermas, mujeres vulnerables, deudos de muertes por corrupción, víctimas de negociados con droguerías. ¿Hasta ahí llega la perversión? Todo es posible en esta dimensión que ya no es desconocida. El trabajo de jóvenes fotoperiodistas -junto a muchas otras luchas- allanan el camino hacia una cercana y verdadera democracia. Hasta entonces, ¡aguanten las pibas!