La Suipachense, del grupo venezolano Maralac, despidió a 9 trabajadores ligados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), a los que señalan por hechos de violencia. Desde el gremio desmintieron las acusaciones y explicaron que la compañía láctea, además de las cesantías, debe salarios: “(Al personal administrativo) los responsabilizan de haber depositado, el cuarto día hábil del mes, parte de los sueldos adeudados de los trabajadores en sus cuentas” y agregaron que los empresarios “dijeron que lo hicieron en contra de las directivas que se le dieron porque ese dinero tenía otro destino, y eso no ha sido así”. Como medida de protesta comezaron paros y bloqueos dentro de la fábrica. Por la crisis, la firma tuvo que reducir a la mitad el procesamiento de leche: pasó de 4 a 2 millones de litros mensuales.
