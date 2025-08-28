Sin piedrazos, como ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora, pero con gritos, empujones y agresiones a la prensa, este jueves una caravana de La Libertad Avanza provincia de Corrientes volvió a terminar de la peor manera, con gritos, empujones, agresiones a la prensa y detenidos. En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron ser evacuados ante los incidentes que ocurrían durante esa actividad de campaña.



Los funcionarios del entorno más cercano del presidente Javier Milei se habían trasladado a Corrientes para respaldar al candidato a gobernador de LLA, Claudio Lisandro Almirón, a días de las elecciones que definirán el nuevo mandatario provincial y otras autoridades. Estos nuevos incidentes se suman al escrache que sufrió este miércoles el mandatario en Lomas de Zamora.



Si bien todo parecía transcurrir de manera normal, el ambiente comenzó a caldearse y, segundos después de que Martín Menem y Karina Milei finalizaran la caminata y entraran custodiados al vehículo, comenzaron las corridas. En ese momento se desató el caos generalizado, que incluyó forcejeos entre militantes libertarios, periodistas y camarógrafos de canales de televisión. Por los hechos, hubo al menos dos personas detenidas.



Luego de la violencia, Martín Menem aprovechó el conflicto y utilizó sus redes sociales para seguir haciendo campaña. "No hay término medio. Tenemos dos caminos: O avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre", escribió en su cuenta de X.

La provincia de Corrientes celebrará este domingo próximo las elecciones para definir la gobernación y parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos. Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial. La Libertad Avanza apostó por presentar candidato propio en esa provincia e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten.

