Con todos los jugadores a disposición, Ariel Holan hace fútbol esta mañana para definir el equipo de Central que mañana visitará a Sarmiento en Junín. A pesar de que Facundo Mallo está en condiciones de reaparecer, el entrenador canaya se inclina por ensayar con una alineación sin variantes respecto al equipo que se impuso ante Newell’s el sábado pasado.

La falta de continuidad por problemas físicos le hicieron perder a Mallo el puesto de titular indiscutido. Holan lo llevó al banco en el clásico y lo mantendrá entre los relevos mañana en Junín. La intención del técnico auriazul es no hacer variantes en la formación y así ratificar la titularidad de Juan Cruz Komar, quizá el jugador menos reconocido por el hincha. De esta manera la probable alineación para jugar mañana a las 19.15 por la pantalla de TNT Sports con Sarmiento en el estadio Eva Perón es con Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, Campaz; Malcorra; Copetti, Veliz. Holan ratificará el once luego de ensayo de esta mañana.

Los hinchas de Central finalmente no podrán viajar a Junín a presenciar el partido del primer equipo. La directiva de Sarmiento pretendía vender las generales a 50 mil pesos y los canayas no aceptaban un precio superior a los 30 mil, que es el sugerido por la Asociación del Fútbol Argentino. Sin acuerdo entre los clubes, el juego de mañana será el primero del torneo en condición de visitante sin público auriazul en el estadio.