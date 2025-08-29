Disney Plus está a punto de lanzar su nueva comedia deportiva, Chad Powers, protagonizada por Glen Powell, conocido por sus papeles en éxitos de taquilla como Top Gun: Maverick. Basada en una idea del jugador profesional Eli Manning, la serie se centra en Russ Holliday, un quarterback universitario prometedor cuya irresponsabilidad casi arruina su carrera. Para recomenzar su vida, adopta el alias de Chad Powers y busca la redención en un pequeño equipo del sur. Según fuentes, la serie también aborda las presiones mediáticas sobre los deportistas y propone una reflexión sobre el periodismo y su papel en la formación de la opinión pública.

La transformación de Russ Holliday en Chad Powers

La trama de Chad Powers recae sobre Russ Holliday, cuyas imprudencias lo llevaron a perder su estatus de estrella en el mundo del fútbol americano universitario. En un momento decisivo de su trayectoria, Holliday decide transformarse en Chad Powers, un desafío personal que lo obliga a enfrentar las consecuencias de sus errores pasados. La serie, que combina elementos de comedia y drama, ofrece al público una perspectiva sobre los riesgos de la fama y la búsqueda constante de identidad en atletas jóvenes y veteranos.

El reparto y sus personajes

El elenco de Chad Powers está compuesto por actores sólidos que aportan diversidad al proyecto. Perry Mattfeld interpreta a Ricky, la astuta asistente del equipo, mientras que Quentin Plair da vida al estoico entrenador Byrd. Wynn Everett y Steve Zahn representan a personajes cruciales en la narrativa, que elevan el listón de lo que significa el éxito deportivo. Cada figura ofrece una visión única sobre las experiencias que pueden moldear tanto las carreras deportivas como las personales, generando debates sobre oportunidades y prejuicios en entornos competitivos.

Producción y desarrollo de la serie

El rodaje de Chad Powers comenzó en agosto y concluyó en octubre de 2024, con Michael Waldron, cocreador de la serie, a la cabeza junto con Glen Powell. La producción se filmó en locaciones seleccionadas para emular la calidez y autenticidad del sur de Estados Unidos. Está dirigida por Tony Yacenda y Payman Benz, lo que garantiza una realización técnica de calidad. La inspiración para la serie provino de un sketch emitido en ESPN+, lo que asegura contenido novedoso para los seguidores de historias de superación.

La influencia de los medios en el deporte

El tema central del impacto de los medios en el ámbito deportivo convierte a Chad Powers en una referencia para comprender las complejas relaciones entre deportistas y periodistas. La serie plantea preguntas sobre cómo la cobertura moderna puede alterar las carreras deportivas y ofrece una perspectiva crítica sobre cómo se construyen las narrativas públicas a través de la percepción mediática. Aunque se trata de una comedia, no evita cuestionar el papel del periodismo e invita al público a considerar la importancia de las segundas oportunidades.

El estreno de Chad Powers, programado para el 30 de septiembre en Disney Plus, promete ser un complemento atractivo para los aficionados al fútbol americano y para quienes disfrutan de relatos de redención personal.

