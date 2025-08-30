Los abogados de Maximiliano Pullaro solicitaron que Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, sea condenado a 10 años de prisión en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal para perfilamiento de funcionarios y dirigentes políticos. En su presentación, la querella también solicitó que Sain sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. El exministro fue imputado en esta causa en noviembre del 2022. También solicitaron 8 años de prisión para la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman y la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini, entre otros.
