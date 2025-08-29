La Libertad Avanza se prepara para otro domingo negro después del sacudón político por el escándalo de coimas en la ANDIS. Sin alianzas con el oficialismo local, los libertarios irán a las urnas con lista propia en Corrientes donde este viernes comenzó la veda electoral. Las encuestas anticipan un escenario de segunda vuelta con Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, al frente, y una pulseada por el segundo lugar entre Ricardo Colombi y Martín Ascúa, el candidato del peronismo unido que impulsa Cristina Kirchner. En cuarto lugar aparece el diputado Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza. La preocupación en la Casa Rosada llevó a la hermana del presidente y a Martín Menem a participar del cierre de campaña, que culminó con otra caravana fallida para los libertarios. La fragmentación de la centroderecha le da chances al peronismo de meterse en el balotaje, mientras que los
