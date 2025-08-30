Tras el arribo de Alejandro Garnacho -presente este sábado en Stamford Bridge- desde Manchester United por 47 millones de euros, Chelsea derrotó 2-0 al Fulham por la tercera fecha de la Premier League con un gol de Enzo Fernández.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca alcanzó los siete puntos en tres fechas y se trepó momentáneamente al primer puesto en la tabla.

La apertura del marcador llegó en los minutos adicionales de la primera etapa, cuando Joao Pedro definió con precisión tras una gran asistencia de Fernández, el campeón del mundo que se adueñó del mediocampo, distribuyó juego y fue determinante para su equipo.

Ya en el complemento, hubo penal para Chelsea, el ex River se hizo cargo de la ejecución y decretó el 2-0 definitivo.

Por otra parte, el Tottenham de Cristian "Cuti" Romero cayó 1-0 ante el Bournemouth de Marco Senesi y no pudo mantener su puntaje perfecto en el inicio de esta Premier League.

El único tanto del encuentro fue convertido por el delantero brasileño Evanilson y dejó en desventaja desde el inicio al equipo local, que no pudo revertir la situación frente a su público.

De esta forma, Bournemouth escaló a la séptima posición sumando seis puntos, misma cantidad de unidades que tiene el Tottenham, quien quedó en el tercer lugar.

Otro de los duelos más destacados del sábado fue el triunfo 3-2 del Everton en condición de visitante frente a Wolverhampton.

El duelo inició con un gol tempranero del delantero Beto. Pero, solo quince minutos después, el conjunto local logró la igualdad gracias a un tanto de Hwang Hee-Chan.

El delantero Iliman Ndiaye puso otra vez en ventaja al Everton, quien logró irse al descanso estando arriba en el marcador.

En el complemento, Kiernan Dewsbury-Hall terminó de liquidar el partido. Aún así, Wolves logró descontar con un tanto del portugués Rodrigo Gomes.

Los otros duelos del sábado fueron con victoria 3-2 del Manchester United sobre Burnley, el triunfo 2-1 de Sunderland ante Brentford y el empate sin goles entre Leeds y Newcastle.

Este domingo a las 10 jugarán Nottingham Forest-West Ham y Brighton-Manchester City. A las 12 (ESPN), Liverpool recibirá al Arsenal, en tanto a las 15 jugarán Aston Villa-Crystal Palace.

