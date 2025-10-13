Leer a Lina Meruane es una experiencia de alta intensidad, una que involucra el pensamiento pero también el cuerpo: los ojos, las tripas, los sentidos. La autora chilena visitó Buenos Aires en el marco del FILBA y charló con Página/12. Cuando se le pregunta por la dimensión corporal en su escritura, dice: "Yo vivo muy pendiente de mi cuerpo y de los cuerpos. Tengo muy internalizada esa experiencia y trabajo desde ahí. Somos una generación de mujeres que estamos validando la presencia de los cuerpos; es una actitud de escritura muy diferente de la que había tomado la literatura escrita por hombres, que suele validar la reflexión y el pensamiento pero muy poco la experiencia del cuerpo".

Ella dice que en algún momento ese tabú fue derribado y "las escritoras nos dimos permiso para escribir desde y con el cuerpo", que no piensa como algo privado o secreto sino como "cuerpo universal". Meruane es diabética desde los 6 años y sus padres son médicos. Tanto el relato como la experiencia de la enfermedad no le resultan ajenos y desde allí escribe. "Para mí es algo muy natural, no es un programa sino que allí me detengo siempre. Esas experiencias tan intensas son las que me interesan", declara.

Meruane proviene del periodismo y navegó aguas muy diversas: escribió cuentos notables como los de Las infantas (1998, reeditado en 2010 por Eterna Cadencia), novelas como Póstuma (2000), Cercada (2000), Fruta podrida (2007), Sangre en el ojo (2012) y Sistema nervioso (2018) –las últimas tres publicadas por Eterna Cadencia–, ensayos como Viajes virales (2012), Contra los hijos (2015) o Coloquio de las quiltras (2024), y poderosas crónicas como Volverse Palestina (2013) o su versión ampliada, Palestina en pedazos (2021). Más allá de esa diversidad, hay un hilo que atraviesa toda su obra: la poesía.

"Es el género con el que partí –confiesa–. En mi tierna juventud escribía poesía, canciones. Yo quería ser poeta pero luego me puse a leer poesía en serio y entendí que en ese país no iba a poder, me di cuenta de lo que eran los y las grandes poetas". Sin embargo, desde ese momento Meruane abrazó la idea de que "la literatura es lenguaje" y se fascinó trabajando con las palabras. En sus textos hay un tratamiento exquisito del lenguaje y ella explica que no solo se dejaba llevar por las palabras sino que descubría otras nuevas. "Soy como una pequeña grafómana, voy anotando palabras que me gustan para ponerlas a trabajar en los textos", cuenta.

En ese sentido, sus novelas son bastante autobiográficas porque muchos de sus personajes hacen lo mismo. En Fruta podrida, por ejemplo, una de las protagonistas escribe poesía y Meruane admite: "Ahí me atreví a exponer poemas porque son los de una niña". En Sistema nervioso también hay una tensión asociada al lenguaje porque la protagonista es una astrofísica y "hay ciertos cortocircuitos, momentos de gran intensidad en los que aparece este lenguaje puesto en cursiva de palabras que se asocian y estallan".

–Otro elemento que atraviesa tu obra es la familia. Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso arman una trilogía; son sistemas en sí mismos y configuran otro. ¿Cómo pensás esa dimensión?

–No es algo que haya pensado, pero el lugar de la familia claramente me interesa porque está por todas partes. Al mismo tiempo, las familias que aparecen en mi escritura no son convencionales. Está la media hermana, los padres que abandonan, las madres ausentes. Son configuraciones familiares que van variando y componen un amplio espectro de lo que vivimos cotidianamente: no se trata de la familia ideal. Es un espacio que me ha permitido examinar las relaciones afectivas, la sobrevivencia y las tensiones, porque las familias son amor y odio, alianzas que varían a lo largo de la vida. Está todo crujiendo ahí, desde el abrazo hasta el grito. Es curioso porque en la novela que estoy escribiendo ahora no hay una familia sino un pelotón.

–Uno de tus ensayos se titula Contra los hijos y pensaba en la potencia de escribir en contra de algo. ¿Cómo funciona en tu escritura?

–Está bueno eso. Recuerdo haber escuchado a un par de escritores al final de la dictadura hablando sobre la crisis de no tener al enemigo. Ya no había dictador y ellos habían escrito contra esa figura. Por supuesto la mayoría siguió escribiendo, pero algo de eso resonó en mí. Es más fácil encontrar imaginariamente un antihéroe o una idea con la que debatir. La rabia me parece una energía muy poderosa; no es contenido, es energía entonces hay que moldearla, trabajarla. Hay libros que escribí directamente desde ese sentimiento, aunque después se va transformando y aparece el humor. Uno de mis contras es el espacio normativo.

Su obra partió de esa energía y decantó en el diálogo: Coloquio de las quiltras es un gran ejemplo de esa operación. "No se trata de deshacer el argumento del otro sino de pensar a partir de él", aclara. En términos musicales, podría pensarse un desplazamiento que la llevó desde el solo a la polifonía. "Hubo una época en la que yo escribía muy sola y son novelas en las que noto que falta la tensión con el otro –dice–. Mi obra ha ido derivando hacia una interlocución. Ahora hay coros contradictorios y me interesa mucho la contradicción (otra vez el 'contra'). Hubo un movimiento y, en la medida en que hay más contradicción, también hay más voces que acompañan mi escritura. Eso me ha nutrido y tiene que ver con mi propia vida: yo era una escritora secreta a quien casi nadie leía en Chile y de pronto me vi lanzada al espacio público. He tenido que hablar con otros, dar charlas y clases, encontrarme en ese diálogo constante con el estudiante americano llamado a discutir".

–Se habló mucho sobre esta demanda hacia los escritores, que ahora deben construir un personaje público. ¿Cuál es tu mirada?

–Hubo una crítica hacia la mercantilización de la figura del escritor, algo que yo pensé mucho. Creo que el escritor también puede ser un gran mediador y recomendador, puede hablar de su propia obra e interesar a sus lectores en problemas en los que quizás no habían pensado, puede manifestarse sobre ciertos temas. Yo tengo tantas veces un micrófono en la mano que siento que puedo usarlo justamente para no caer en las lógicas del mercado, para entrar en una manera de la conversación. Cuando hay un preguntador, siempre se respeta su pregunta y se piensa con esa persona. Yo adquirí muchas reflexiones gracias a esa interlocución. El otro lado de la participación pública es que te recorta tiempo de escritura, pero también te entrega mucho.

Meruane se define como "una observadora cuidadosa y a contrapelo" que intenta escuchar más allá de lo que dicen los discursos y se mantiene alerta. Sobre el proceso que la llevó a escribir Coloquio de las quiltras –un ensayo ficción que es una gran apuesta desde lo formal– dice: "Los feminismos me han obligado a pensar ciertas cosas porque hubo críticas internas y movimientos, pero en sus mejores versiones es un pensamiento crítico que se pone a contrapelo. Me he cuestionado a mí misma: los valores, las ideas en las que creo, mis grupos de referencia. Me di cuenta de que había grandes contradicciones porque ciertas declaraciones feministas no estaban seguidas por actos verdaderamente feministas".

La autora registra un giro hacia "corrientes muy mujeristas" que priorizaban el espacio de la mujer sin entender que "las mujeres viven en un contexto de clase y de raza", que había que observar su situación desde la complejidad e "incluir a las mujeres trans, quizás las más violentamente vulneradas". El Coloquio le permitió abordar esa complejidad. Por estos días circula en los medios la noticia sobre el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena, y Meruane se pregunta: "¿Contra quién es realmente la venganza de los narcos y por qué se manifiesta utilizando el cuerpo de estas mujeres como espacio de una violencia descarnada? Ahí hay un disciplinamiento brutal, el modo es un mensaje. Es como si hubieran escrito sobre sus cuerpos mensajes para otras mujeres e indica de quién es el poder, un poder que se ensaña".

–En Volverse Palestina decís que "en zonas de conflicto, el matiz es lo primero en desvanecerse". Hoy es un fenómeno mundial, ¿no?

–Es mucho más fácil borrar el matiz y aquí vuelvo un momento a la pregunta sobre los contras: el contra es más fácil, lo que cuesta es el matiz. El Coloquio es una apuesta por el matiz, mientras que Contra los hijos es mucho menos matizado, lo escribí así porque quería ir a los casos más extremos. Volverse Palestina es una cajita de herramientas que me sirvió para pensar cuestiones que van mucho más allá de Palestina. Quizás por eso mi escritura se ha movido hacia el matiz, sobre todo en un momento en el que cancelamos al otro si tiene una posición opuesta a la nuestra. Palestina en pedazos es un esfuerzo por la matización y la contextualización. Hoy se acusa de relativistas a quienes matizan; es un intento por acallar una mirada más amplia sobre un problema. Creo que en este momento político, con el auge de la extrema derecha, quieren negar la matización y poner en punto cero una serie de discusiones como si hubieran empezado en un lugar que no fue donde realmente empezaron. Hoy vemos la desintegración del Estado y el reempoderamiento de las clases más empoderadas. Ese movimiento es posible porque se han borrado los matices y los contextos.